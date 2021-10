Belém recepciona feira internacional de artesanato e decoração

A Feira Internacional De Artesanato e Decoração (Feincartes) que reuni exposições de diversas peças, joias e produtos típicos de expositores de países como Turquia, Senegal, Peru e Equador, está sendo realizada no Shopping Bosque Grão Pará até o dia 30 de outubro.



A capital paraense é a segunda do país a receber este evento, depois de Palmas, capital de Tocantins. A Feincartes é natural de Vitoria, capital do Espírito Santo a primeira edição da feira aconteceu em 2005, até agora já passou por vários lugares do país, em um formato de centro de convenções. A feira reuni mais de 200 expositores em 14 estandes.



A feira vai funcionar até o próximo sábado dia 30, no Shopping Bosque Grão Pará, na praça de eventos no térreo do shopping no horário de 10h ás 22h.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira