Belém registrou a 2ª maior alta de preço nos alimentos de 2023 e nos últimos 12 meses

Em maio recém-findo, o custo da alimentação básica voltou a apresentar alta no Estado do Pará, mais especificamente, em Belém. Após uma ligeira queda, no mês de Maio/2023, o custo médio da cesta básica ficou em R$ 669,80 e apresentou alta de 1,37% em relação ao mês de Abri/2023. Também no mês passado, para adquirir a Cesta Básica na capital, o trabalhador paraense comprometeu na sua aquisição mais da metade do novo Salário Mínimo de R$ 1.320,00 (em vigor desde 01.05.2023). É importante ressaltar ainda que os reajustes registrados no custo da Cesta Básica continuam elevados e bem acima da inflação calculada tanto para este ano (Janeiro-Maio/2023), como também para os últimos 12 meses. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 06, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

Em maio, segundo explicou Everson Costa, supervisor técnico do Dieese-PA, o valor total do conjunto dos alimentos básicos apresentou recuo em 11 das 17 capitais onde é feita mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Também no Balanço Nacional, a Cesta Básica comercializada na capital paraense registrou a 2º maior alta de preço acumulada entre todas as capitais pesquisadas nos balanços do ano (Janeiro-Maio/2023) e nos últimos 12 meses (Maio/2022-Maio/2023).

NO MÊS

O balanço efetuado pelo Dieese/PA mostra ainda que no mês passado (Maio/2023), os produtos que compõem a Cesta Básica que apresentaram as maiores altas de preços foram os seguintes: Tomate, com reajuste de 9,90%, seguido do Leite, com alta de 4,80%; Feijão, 2,48%; Manteiga, 1,37% e a farinha de mandioca, com alta de 0,40%. Também no mês passado, os produtos da cesta que apresentaram recuos de preços foram os seguintes: Óleo de soja, com queda de 12,30%, seguido do Arroz, com queda de 6,84%; Açúcar, com queda de 1,22%; Carne bovina, queda de 1,09%; Café, queda de 1,08% e a banana, com queda de 0,11%.

Ainda segundo as análises do Dieese/PA, em maio, o custo da Cesta Básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 2.009,40 sendo necessários, portanto, aproximadamente 1,53 salários mínimos (baseado no valor do nova Salário Mínimo de R$ 1.320,00) para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família, somente com alimentação. Ainda no mês analisado, para comprar os 12 itens básicos da Cesta Básica, o trabalhador paraense comprometeu 54,86% do salário mínimo e teve que trabalhar 111 horas e 38 minutos das 220 horas previstas em Lei.

NESTE ANO

Com a nova alta verificada no mês passado (Maio/2023), e considerando também as fortes altas preços registradas neste ano, o Balanço efetuado pelo Dieese/PA mostra que o custo da Cesta Básica acumula alta nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/23) de 4,75%, em Belém, percentual este bem maior que a inflação estimada em torno de 3,00% para o mesmo período.

Ainda segundo as pesquisas, também nos cinco primeiros meses deste ano, a maioria dos produtos que compõem a Cesta Básica ficou mais cara e apresenta reajustes superiores à inflação estimada para o mesmo período, como é o caso do feijão, com um reajuste acumulado de 32,02% seguido da farinha de mandioca, com alta de 15,17%; Arroz, 10,45%; Manteiga, 9,03%; Leite, 8,64%; Tomate, 7,76%; Banana, 3,98% e o Pão, com alta de 1,12%. Ainda este ano (Janeiro-Maio/2023), apenas quatro produtos apresentaram recuos de preços, são eles: Óleo de soja, com queda de 13,49%, seguido da Carne Bovina, com queda de 2,45%; Açúcar, queda de 2,23% e o Café, queda de 0,86%.

EM 12 MESES

No balanço comparativo de preços dos últimos 12 meses (Maio/2022-Maio/2023), o custo da Cesta Básica de Alimentos dos paraenses também ficou mais caro e apresenta alta acumulada de 6,56%, percentual que supera a inflação estimada em torno de 4,50% para o mesmo período.

De acordo com as pesquisas do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Maio/2022-Maio/2023), a maioria dos produtos que compõem a Cesta Básica apresentou aumentos de preços e na grande maioria dos casos com reajustes superiores à inflação estimada para o mesmo período, com destaque para a Farinha de Mandioca, com alta acumulada de quase 39,00%, seguida da Manteiga, com alta de 24,45%; Feijão, 22,05%; Pão, 20,82%; Leite, 19,29%; Arroz, 18,11%; Banana, 13,85% e o Café, com alta de 4,00%.

Também no mesmo período analisado, os produtos que apresentaram recuos de preços foram o Óleo de soja, com queda de 28,04% seguido do Tomate, com queda de 6,72%; Carne bovina, queda de 4,36% e o Açúcar, com queda de 2,90%.

As pesquisas mostram ainda que, com base no maior custo apurado para a Cesta Básica Nacional e levando em consideração o preceito Constitucional, que estabelece que o Salário Mínimo deva ser suficiente para alimentar o trabalhador e sua família, suprindo suas necessidades com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, neste sentido o Dieese estima mensalmente o valor do Salário Mínimo necessário. Em maio de 2023, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$6.652,09 ou 5,04 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.320,00. Em abril, o valor necessário era de R$ 6.676,11 e correspondeu a 5,13 vezes o piso mínimo, que era de R$ 1.302,00.

Em maio de 2022, o mínimo necessário deveria ter ficado em R$ 6.535,40 ou 5,40 vezes o valor vigente na época, que era R$ 1.212,00.

O Dieese mostra ainda que no mês passado (Maio/2023), entre as 17 Capitais pesquisadas, São Paulo foi quem apresentou o maior valor da Alimentação Básica, com o custo de R$ 791,82. Na outra ponta, o menor valor ficou por conta de Aracaju, com o custo de R$ 553,76; já em termos de variação, também no mês passado (Maio/2023), a maior alta foi registrada em Salvador, com aumento de 1,42% e Brasília foi quem registrou a maior queda com recuo de 1,90%.

