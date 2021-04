Belém representa a região Norte em fórum nacional sobre cultura

Pensando na valorização da cultura produzida no município, a Prefeitura de Belém passou a integrar o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados. A primeira reunião com o grupo ocorreu nesta quarta-feira, 28, e contou com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e do presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Michel Pinho.

“Espero que esse fórum se fortaleça e que as cidades que o compõem hoje possam trabalhar para que nós tenhamos algo mais permanente em relação à atividade cultural”, disse o prefeito durante o encontro.

A reunião – Conduzida pela vice-presidente do fórum, a secretária de cultura de Curitiba/PR, Ana Castro, e pelo coordenador de articulação política da Frente Nacional de Prefeitos, Jeconias Júnior, a reunião teve como objetivo “articular com quase 50 cidades, a necessidade de discutir uma nova lei Aldir Blanc para que a cultura seja respeitada e para aqueles que a produzem tenham acesso garantido”, explicou o presidente da Fumbel, Michel Pinho.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem cerca 5,5 milhões de pessoas trabalhando no setor cultural, profissionais que foram muito impactados pela pandemia do novo coronavírus. Daí a importância da manutenção da lei Aldir Blanc, uma legislação de emergência cultural criada em 2020 para conter os impactos econômicos causados pelo encerramento das atividades culturais presenciais no país. Por isso, uma das demandas do fórum é que a lei Aldir Blanc seja mantida em 2021.

Para o prefeito de Belém, essa legislação diz respeito à valorização dos fazedores de cultura. “Temos que superar esse período histórico longo em que a cultura sempre foi vista como aquela coisa mais elitizada. Tudo o que vinha do povo era como se não fosse cultura, como se não tivesse valor e cada vez mais nós temos que reafirmar a importância de valorizar a cultura nas suas mais diversas expressões”, concluiu.

Nas próximas semanas o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados irá escolher uma nova diretoria. A partir de então será formada uma comissão para definir a agenda prioritária do grupo.

Por: Juliana Brito

Fonte: Agência Belém