Belém retoma nesta segunda-feira a aplicação da bivalente em idosos a partir de 60 anos

A partir desta segunda-feira, 6, a Prefeitura de Belém inicia a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 para pessoas com idade a partir de 60 anos. O imunizante pode ser encontrado em qualquer uma das 80 salas de imunização espalhadas pela capital. Para quem ainda não está na faixa etária, segue disponível a vacina monovalente.

Também podem tomar a vacina bivalente pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade e idosos em instituições de longa permanência, além de trabalhadores dessas instituições. O imunizante é liberado, anda, para indígenas, quilombolas e ribeirinhos que tenham a partir de 12 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o objetivo do reforço com a bivalente é proteger a população contra a cepa original do coronavírus e também da variante Ômicron, já que a nova vacina é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a covid-19. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário, que corresponde a 114.354 pessoas.

Está apto a receber a bivalente quem já tomou, no mínimo, duas doses da vacina monovalente, que corresponde ao imunizante que vem sendo aplicado habitualmente contra a covid-19. É necessário ter tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

Monovalente

Para quem ainda não pode tomar a bivalente, a prefeitura segue aplicando as vacinas monovalentes. Estão disponíveis a Pfizer Baby, para início do esquema em crianças com comorbidade, na idade de 6 meses a 2 anos e, também, para completar o esquema de criança de 6 meses a 4 anos – com ou sem comorbidade – que já tenha iniciado o esquema com essa vacina.

A coronavac também está disponível, para os seguintes grupos: crianças e adolescentes com idade de 3 a 17 anos, para primeira e segunda doses ou primeiro reforço; e pessoas com idade de 18 a 59 anos, para primeira e segunda doses e os dois reforços seguintes.

Documentação

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para as pessoas imunocomprometidas, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Locais de vacinação

Unidades Municipais de Saúde

Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

– Aeronáutica – 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

– Exército – 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

– Naval – 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira – 9h às 17h

– Unama

– Fibra

– Unifamaz

– Uepa (Escola de Enfermagem Magalhães Barata).

Unidade Móvel de Vacina, 9h às 12h30, nos seguintes locais:

06/03: Praça Benedito Monteiro (Guamá);

07/03: Praça do Cordeiro de Farias.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/COMUS