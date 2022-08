Belém retoma normalidade no primeiro domingo após as férias de julho

Quem foi à Praça da República ou à Praça Batista Campos neste domingo, 07, pode sentir que a capital do Pará começa a voltar ao normal depois de um mês de julho intenso, com cinco finais de semana de puro sol e praia por toda parte. Comerciantes e demais reabalhadores da área comemoram a volta do grande movimento e a disparada das vendas, sobretudo neste domingo, uma semana antes da festa do dia dos pais.



Para Laura Amanda, que levou o sobrinho Khawã para passear, foi um “dia maravilhoso, de contato com a natureza exuberante e as novidades que aparecem toda semana.

Segundo Laura, o Khawã gosta de ver os animais expostos para doação. “Se dependesse dele, ele levaria todos para casa”, acrescentou.



Hoje houve apresentação de palhaços, música ao vivo, sebo de livros e discos, CDs e K7, além de teatro ao ar livre e música ao vivo com banda paraense caliente.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar