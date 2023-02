Belém retoma vacinação contra a covid com a aplicação da Pfizer Baby

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), inicia a vacinação contra covid-19 nesta semana na capital, disponobilizando apenas a vacina Pfizer Baby. A Sesma aguarda a chegada dos demais imunizantes para retomada da vacinação para os demais públicos. A previsão é para ainda esta semana.



A vacina Pfizer Baby está disponível nesta segunda-feira, 27, para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, para realizar a 2ª dose daquelas que iniciaram esquema com essa vacina e para aplicação da 1ª e a 2ª dose para o caso de crianças com comorbidades, desde que os responsáveis apresentem documentos comprobatórios.



Até o momento, não está disponível a aplicação de 1ª dose da vacina Pfizer Baby para crianças que não estão na categoria de comorbidade. Assim como não está indicada aplicação de 1ª dose com Coronavac.



Bivalente – Belémainda não recebeu remessas da vacina bivalente contra a covid-19. A previsão é que o Ministério da Saúde envie as doses para o estado do Pará na segunda-feira, 27. Assim que for definida a data de início da vacinação, mediante a confirmação da chegada das doses, a Sesma divulgará o cronograma da campanha de vacinação em Belém.



Unidades de saúde e instituições que estão aplicando a Pfizer Baby, com atendimento de 8h às 17h:

UMS Fátima

UMS Tapanã

UMS Satélite

UMS Pratinha

UMS Sideral

UMS Cabanagem

UBS Bengui II

UMS Marambaia

UMS Águas Lindas

UMS Curió

UMS Guamá

UMS Jurunas

UMS Terra Firme

UMS Cremação

UMS Sacramenta

UBS Pedreira

UMS Telégrafo

UMS Providência

UMS Paraíso dos Pássaros

UMS Icoaraci

UMS Maguari

UMS Outeiro

UMS Cotijuba

USF Carananduba

USF Maracajá

UMS Vila da Barca

Uremia – Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente.





Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara/Agência Belém