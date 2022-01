Belém retoma vacinação de crianças contra covid na próxima segunda-feira, 24

A vacinação pediátrica contra a covid-19 segue em Belém na próxima semana, com aplicação da primeira dose com a vacina Coronavac. Na segunda, 24, e terça-feira, 25, no horário de 9h a 17h, pais e responsáveis podem levar as crianças de 6 a 11 anos de idade (nascidas entre os anos de 2010 a 2015) a qualquer um dos 17 pontos de imunização espalhados pela capital e distritos.

Os menores de idade devem ser acompanhados pelo responsável, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos devem ser apresentados. No ponto de vacinação está disponível o termo de responsabilidade para vacinação contra a covid-19, que deve ser assinado pelo responsável da criança.

Em Belém, é a primeira vez que a Coronavac começa a ser administrada em crianças, após liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) destaca, ainda, mudança em um dos pontos de vacinação pediátrica. No lugar do ponto que funcionava no Mangueirinho, agora o atendimento será no Parque Shopping, atendendo a mesma região.

Pontos de vacinação exclusivos para atendimento de crianças (adolescentes e adultos não serão atendidos nesses pontos nos dias exclusivos para atendimento de crianças de 6 a 11 anos):

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Travessa Perebebuí, 2.042, Pedreira;

3. CCBS-UEPA. Avenida Almirante Barroso, esquina Travessa Perebebuí;

4. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, 1.289, Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1.313, Marambaia;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1.110, Ponta Grossa;

9. Icoaraci. Sest/ Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765, Águas Negras;

10. It Center. Avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta;

11. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro. Rua Francelina Santos (Rua da Bateria), Farol;

12. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estrada São Francisco, s/n, São Francisco;

13. Parque Shopping, hall de entrada. Avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde.

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

15. Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente (Uremia). Avenida Alcindo Cacela, 1.421, Umarizal;

16. Unifamaz, Avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto;

17. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA, campus Guamá). Avenida Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa