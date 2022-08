Belém sanciona Lei que veda nomeação de agressores de mulheres a cargos públicos

Foi sancionado pelo Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a lei de n°9.792/2022 que veda a nomeação de homens para cargos públicos do município condenados, por decisão judicial, pelos crimes violentos contra mulheres.

Mediante a isto, ficam impedidos assumir cargos públicos ou por meio de seleção para ingresso nos órgãos públicos da administração direta e indireta, autarquias e fundações da estrutura administrativa de Belém.

Na última sexta-feira (5), a Lei foi sancionada, pelo Prefeito de Belém, que entende que a legislação é mais um instrumento para combater a violência contra a mulher na capital paraense.

“Estamos fazendo o bom combate contra o machismo e suas consequências, entre elas, o feminicídio, as agressões físicas e psicológicas. Esta Lei é uma inovação jurídica e social importante”, destacou.

A proposta, apresentada como Projeto de Lei (PL), é de origem do Vereador de Belém Emerson Sampaio (PP). “A lei é mais uma ferramenta que o município e visa coibir a agressão contra as mulheres. Estamos no século 21 e nossas mulheres não podem mais sofrer essa violência. Agradeço ao comprometimento do prefeito Edmilson Rodrigues, por ele ter sancionado essa lei”, disse o parlamentar.

De acordo com o relatório do Ministério Público do Estado do Pará (MPP), apresentado á sociedade em março de 2021, em 20220 foram atendidas pela Promotoria de justiça de Enfrentamento a Violência Domestica e Familiar o total de 4.712 mulheres vítimas de violência doméstica na capital paraense.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), registrou mais de 6.700 casos de violência no ambiente doméstico somente no primeiro semestre de 2021. O número que corresponde ao aumento de 12% do registrado no mesmo período de 2020.

Foto: Mácio ferreira / Ag. Belém