Belém, Santa Bárbara e Benevides recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e segurança do fornecimento de energia.

De 5 a 8 de fevereiro, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém, Santa Bárbara e Benevides. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 5 a 8 de fevereiro:

Belém- Outeiro

Bairro: Fama

Data: segunda-feira, 5

Horário: 10h às 15h

Avenida Beira-Mar, entre rua Enok Filho e travessa Heitor Costa. Rua Enok Filho próximo à avenida Beira-Mar. Rua Maria do Carmo, entre avenida Beira-Mar e avenida Nossa Senhora da Conceição.

Belém

Bairro: Umarizal

Data: segunda-feira, 5

Horário: 10h05 às 15h05

Travessa Manoel Evaristo, entre vila Paulo e rua Curuçá. Vila Paulo.

Belém

Bairro: Pedreira

Data: terça-feira, 6

Horário: 9h05 às 11h05

Travessa Timbó, entre as avenidas: Duque de Caxias e Visconde de Inhauma. Vila L, passagem: Gama Malcher.

Belém- Mosqueiro

Bairro: Ariramba

Data: terça-feira, 6

Horário: 11h55 às 15h25

Avenida Beira Mar, entre a alameda Paul Ledoux e alameda Waldomira Cabral. Pasagem Miramar, entre a avenida Beira Mar e alameda Variante. Travessa Ocindental, entre a avenida Beira Mar e alameda Variante. Toda a alameda Cecy na avenida Beira Mar. Toda a travessa Ocidental na avenida Beira Mar.

Belém

Bairro: Pedreira

Data: quarta-feira, 7

Horário: 9h às 11h30

Travessa Timbó, entre avenida Marquês de Herval e avenida Visconde de Inhauma. Avenida Visconde de Inhauma (lado Ímpar), entre travessa Timbó e travessa Vileta. Vilas: Selma, Dias e Nossa Senhora do Rosário. Passagem Otília.

Belém- Mosqueiro

Bairro: Baia do sol

Data: quarta-feira, 7

Horário: 10h às 14h

Estrada Baía do Sol, entre rua Marte e rodovia BL 13.

Belém- Mosqueiro

Bairro: Porto Arthur

Data: quarta-feira, 7

Horário: 10h35 às 16h35

Avenida Dezesseis de Novembro, entre rua Artur Pires Teixeira e passagem Antonio Manteiga. Rua Artur Pires Teixeira, entre avenida Dezesseis de Novembro e alameda Carlos Gomes. Alamedas: Nossa Senhora do Carmo, José Miranda de Moraes e Claudio Guimaraes, entre rua Artur Pires Teixeira e alameda Chapéu Virado.

Belém- Cotijuba

Praia da Saudade

Data: quinta-feira, 8

Horário: 08h40 às 14h20

Alamedas: Expedito, Família Saudade, Campo Verde, Emily de Monick, Maranata, Santos Dumont, Boa Esperança, Mambo, Monte Sinai, Moraes, Ceará e 7 de Setembro. Ruas: Leão I, Leão II, Moça Bonita, Monte Sião, Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Conceição, Areião, Praia da Saudade e Magalhães Barata. Avenidas: Jarbas Passarinho. Passagens: Nivaldo G Aviz, Monte Alegre e Bacuri.

Belém

Bairro: Pedreira

Data: quinta-feira, 8

Horário: 08h40 às 14h40

Avenida Visconde de Inhaúma, entre rua Barão do Triunfo e travessa Mauriti.

Belém

Bairro: Tenoné

Data: quinta-feira, 8

Horário: 09h às 11h

Rua da Paz, entre avenida Cajú e rua Sexto Passeio Linha.

Santa Bárbara do Pará

Zona Rural

Data: terça-feira, 6

Horário: 9h30 às 11h30

Assentamento Abril Vermelho. Ramais: Baculandia e Piracá Miri.

Benevides

Bairro: Independente

Data: quinta-feira, 8

Horário: 14h15 às 16h20