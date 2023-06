Belém sedia 17° encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e reunirá mais de mil participantes de todas as regiões

Com a Amazônia no centro das discussões, o Pará é o primeiro estado da Amazônia Legal a sediar o Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está em sua 17ª edição, e será realizado entre os dias 20 e 22 de junho, em Belém. A abertura oficial irá ocorrer nesta terça-feira (20), no Teatro Maria Sylvia Nunes, Complexo da Estação das Docas, com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, ministros, secretários de Estado e demais autoridades.

Pela primeira vez, o encontro será realizado na região Norte, dada a importância de discutir temas dedicados à Amazônia, em especial a relação entre Segurança e Meio Ambiente. O evento reunirá gestores federais, estaduais e municipais, profissionais da segurança pública, pesquisadores acadêmicos e representantes da sociedade civil dos 26 estados e do Distrito Federal.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, debater temas que envolvem a Amazônia visando obter melhores resultados é essencial.

“Pela primeira vez, em 17 anos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública será realizado na Amazônia Legal e é um prazer poder receber este evento de debate sobre segurança pública com as academias, estudiosos, sociedade civil, mas também com quem trabalha no dia a dia da segurança. É importante que nós possamos trazer esse debate para Amazônia, tendo em vista que muitos temas que serão tratados envolvem a Amazônia e causas da nossa região”, declarou.

Para o titular da Segup, o volume de inscritos aponta para o interesse na discussão das questões que a reunião se propõe a sinalizar:

“A expectativa é que nós tenhamos o melhor evento da história tendo em vista que o número de inscrições foi recorde em relação a todas as edições anteriores, e com o maior número de atividades a serem realizadas durante a programação. Então acreditamos que todos os investimentos estão concentrados em fazer certamente o melhor encontro do Fórum de todos os tempos”, afirmou Ualame Machado.

“Nosso intuito é utilizar esse importante espaço de discussão para resgatar o diálogo, fortalecendo a participação e a conexão entre os múltiplos e plurais segmentos que hoje se dedicam a pensar a área de Segurança Pública. A ideia é aprofundar o debate sobre temas que não foram priorizados pelo governo federal entre 2019 e 2022, como a implantação do SUSP e o combate aos crimes ambientais”, explica Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A diversidade também é uma marca da 17ª edição do encontro, que recebeu inscrições dos mais variados segmentos demográficos da sociedade. Entre os inscritos, 60,4% se autodeclararam negros, enquanto as mulheres são 47,3% dos participantes. Pessoas de fora do Pará representam 42,4%, em um indicativo do interesse despertado nacionalmente; 48,6% são profissionais da segurança pública e 24% se declararam gestores públicos (municipais, estaduais e federais). Pesquisadores não ligados às polícias são 10,1%. Os demais inscritos são representantes da sociedade civil.

Programação – A programação está disponível no site https://encontro.forumseguranca.org.br/programacao/. Na página, é possível localizar as mesas que ocorrerão, os palestrantes que irão participar e os horários das atividades. O 17º Encontro do FBSP tem correalização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e da Universidade Federal do Pará (UFPA).



Serviço:

Abertura oficial

Data: 20 de junho de 2023

Horário: 18h30

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes

Endereço: Boulevard Castilhos França – s/n, Complexo da Estação das Docas

17° Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Data: 21 e 22 de junho de 2023

Horário: das 9h às 18h30

Local: Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

Endereço: Av. Dr. Freitas, s/n – Marco.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará