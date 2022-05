Belém sedia a Feira Internacional de Turismo da Amazônia na Estação das Docas

Foi aberta, na noite de ontem, na Estação das Docas, ponto turístico do centro de Belém, no Complexo do Ver-o-Peso, a 10ª edição da “Feira Internacional de Turismo da Amazônia” – FITA, que contou com as presenças de inúmeras autoridades e personalidade do trade turístico. A programação é gratuita e acontece até domingo, 9, com inscrições abertas que também podem ser feitas pelo site do evento.

A FITA é uma iniciativa estadual que deve reune mais de 50 expositores de destinos do Pará e da Amazônia brasileira, com programação técnica com workshops, painéis de debates, cursos de capacitação, palestras-show com convidados de destaque no âmbito nacional e atrações culturais.

Entre os expositores se encontram os municípios de Belém, Igarapé-Açu, Santarém, Santarém Novo, Marabá, Redenção, entre outros que trouxeram para a Feira o que têm de melhor de turismo, gastronomia, artesanato, cultura, danças. O carimbó é um dos carros chefes do evento que também conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo.



O tema deste ano é “Turismo Inteligente: Conexões e Experiências Sustentáveis”, sendo Santarém o município escolhido como ‘destino anfitrião’ deste ano, ou seja, apesar de ocorrer em Belém, o evento vai enfatizar a região e as potencialidades da cidade de Santarém.

De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur), o objetivo da FITA 2022 é fomentar o turismo na região e atualizar o público com novas tendências no ramo após a crise provocada pela pandemia.

“O setor de turismo é o que vem se recuperando mais rápido nesse momento de flexibilização da pandemia e a FITA vem pra acelerar esse processo na região, para que empresários e destinos possam se conectar com o seu público, se atualizar com as novas tendências do turismo e poder conduzir essa retomada que é necessária para a economia nesse momento”, explica o secretário de Turismo do Pará, André Dias.

SANTARÉM

O prefeito de Santarém, município do oeste do Pará, na região do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, destacou que a cidade “tem vocação para o turismo. Conhecida nacionalmente como a Pérola do Tapajós, a cidade respira o turismo, o seu brilho mais reluzente vem de suas belezas naturais e do seu povo hospitaleiro”, salientou.

IGARAÉ-AÇU

Albino Luciane, secretário municipal de Turismo de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, disse que seu município faz parte da rota turística em função do que foi a estrada de ferro Belém-Bragança. Assim, os produtos e belezas naturais estão sendo divulgados pelo stand da cidade, que tem ruinas com a base aérea da segunda guerra mundial, onde desceram aviões de guerra para abastecimento. A ideia é fazer um museu da segunda guerra na cidade e, assim, chamar atenção do público.

Segundo Albino, tem um túnel que se acredita ainda haver material bélico da época da guerra.

Igarapé-Açu tem muitos eventos culturais, especialmente na quadra junina, o aniversário da cidade em outubro; além de belezas naturais com igarapés, lagoa azul e uma série de atrações que, nas temporadas, atraem um grande número de visitantes.

SANTARÉM NOVO

A cidade de Santarém Novo também fica no nordeste do Pará e integra a rota turística do caminho do Sal ou da Atlântica. Este é o segundo ano que o município participa da FIT. O secretário de Tursmo do município, Belero Pimentel, que é irmão do prefeito Tiago Pimentel, disse que a produção de caranguejo é um dos fortes da economia, da gastronomia e do turismo. Em julho, época das férias e, portanto, de temporada, será realizado o 28º Festival do Caranguejo, que atrai grande número de visitantes, posto que acontece paralalo ao evento, a apresentação da cultura local, o carimbó, as danças.

Neste ano, em julho, haverá o Festival de Quadrilhas e Pássaros, tradição da quadra junina em Santarém Novo. Em dezembro, haverá o Festival do Carimbó, que é promovido pela Irmandade de São Benedito, uma festa tradicional da cidade, que vai de 21 a 31 de dezembro.

PROGRAMAÇÃO

A Feira começou com a solenidade de abertura, às 19h, no Teatro Maria Sylvia Nunes. Houve apresentações artísticas e culturais. Enquanto isso, o pavilhão de estandes da Feira já estava em funcionamento para visitação.

Na manhã desta sexta-feira, 6, começa a programação temática da FITA, às 10h30, com capacitação técnica dos agentes de viagem e profissionais do setor sobre os destinos Belém, Salinas, Santarém e das Rotas Amazônicas Integradas (RAI).



No período da tarde serão realizados dois painéis temáticos de discussão, a partir das 14h: “Cidades Criativas”, com a participação de Virgínia Casado (Unesco), Leandro Lima (Cidade Criativa Salvador) e Lélio Costa (presidente da Codem). Em seguida, haverá o painel “Destinos Inteligentes” com Nicole Facuri (MTur), Gonzalo La Rosa (Ciudades del Futuro) e o consultor internacional Ítalo Mendes.

A programação de hoje se encerra com a palestra-show da chef paulistana Bel Coelho e Mariella Lazaretti, da “Prazeres da Mesa”, de São Paulo, com a participação do chef santareno Saulo Jennings e ainda Georges Schnyder, diretor executivo do “Mundo Mesa”.

A atração cultural da noite fica por conta da banda Xeiro Verde e apresentação dos Mestres do Carimbó e Suraras do Tapajós, com a presença dos mestres Chico Malta, Hermes Caldeira, Silvan Galvão, Paulinho Barreto e Osmarino Kumaruara.



Amanhã, sábado, 7, as capacitações técnicas serão pela manhã, sobre Parauapebas, Altamira e o Posto de Informações Turísticas (PIT) com o turismólogo e mestre Cleber Gomes. Já à tarde, o painel “Startups de Turismo” reúne os empreendedores Leandro Almeida (Even3), Marian Koshiba (Instaviagem) e Jucelha Carvalho (Smarttour).

Em seguida, serão debatidas as “Novas Tendências do Turismo” com mediação da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens (ABAV) e a participação de Marcelo Xavier (Flytour), César Nunes (Atrio) e Lucas Frade (Azul).

A palestra-show será com a influencer Thaynara OG, com o tema “10 segundos que mudaram uma história”. Thaynara conta um pouco da própria história e de como a vida mudou por causa da Internet. Ela faz uma conexão entre o seu trabalho e o turismo, e como mobilizou um evento em prol da cultura e da solidariedade, conquistando o Selo da Unicef.

A noite, haverá apresentação da cantora Liège e osartistas da região tapajônica Priscila Castro e Cristina Caetano.



Domingo, 8, Dia das Mães, haverá capacitações dos municípios de Marabá e Redenção em parceria do Instituto Federal do Pará (IFPA) e a companhia Vale.

Pela tarde, o especialista e consultor Thiago Akira apresenta o painel sobre “Marketing Digital”, enquanto o painel “Criação de Conteúdo” é tema de debate para os canais “Visite o Pará”, “Bora de Trip” e “Casal Viver no Mundo”.

A palestra-show do último dia da FITA 2022 será feita pelo jornalista Chico José, que tem mais de 40 anos de carreira e dezenas de edições do Globo Repórter, sendo 12 delas somente na Amazônia. Ele vai falar sobre “Comunicação e Turismo”.

A programação cultural do domingo encerra com show de Felipe Cordeiro.

