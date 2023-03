Belém sedia encontro de empreendedores cristãos pela primeira vez

A região Norte representa apenas 5% do total de pequenos negócios no Brasil, informa o Sebrae. Para alavancar esse número, o Instituto Tela Negócios e Missões, por meio da Rede de Empreendedores Cristãos, vai promover um encontro nos dias 16 e 17 de março, no auditório Albano Franco, da Federação das Indústrias do Pará – Fiepa, em Belém. O evento é direcionado a empreendedores que buscam o aperfeiçoamento de suas redes de negócios.

De acordo com Paulo Oliveira, presidente do Instituto Tela Negócios e Missões, o objetivo é compartilhar ações que incentivem o desenvolvimento de lideranças e o empreendedorismo na região. “Vamos disseminar experiências de vida de pessoas-referências para promover o engajamento de novos empreendedores, que desenvolvam tecnologia, liderança e ações que ultrapassam o valor econômico. Queremos criar uma rede de conhecimento para o desenvolvimento integral do ser humano, não só no aspecto financeiro, mas no âmbito pessoal também”, explica.

Entre os assuntos que serão debatidos no encontro, estão os desafios para o empreendedorismo no Brasil, cultura para a empresa atingir o sucesso, reputação nas redes sociais, entre os outros. “A Amazônia está no centro das atenções mundiais, com grandes chances de receber a COP 30, em 2025, gerando muitas oportunidades para a região. Por conta disso, a capacitação para os empreendedores locais é indispensável”, destaca Wellyngton Pinho, coordenador do Núcleo da Rede Tela no Pará.

HISTÓRICO

O Instituto Tela é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de difundir o ensino sobre educação e mordomia financeira cristã, onde empresários e líderes cristãos organizam e aprovam as metas sugeridas pela rede. Responsável pela execução de cursos online, mentorias individualizadas e eventos presenciais, a organização começou em 2020, durante a pandemia do coronavírus, e atua em todo o Brasil. Na Amazônia, a entidade chegou há um ano e intensificou o trabalho para formação de empreendedores cristãos. A organização é liderada por representantes de várias denominações.

SERVIÇO

As inscrições e a programação completa do encontro da Rede de Empreendedores Cristãos estão disponíveis no site www.e-inscricao.com/telanegociosemissoes/redetelabelem. As vagas são limitadas.

Imagem: Divulgação