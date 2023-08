Belém sedia Encontro dos Especialistas da Aeronáutica. Evento ocorreu no Cassazum.

Foi realizado com sucesso em Belém, o Encontro de Turma Targeta Amarela do Ano de 1993 da Escola de Especialistas da Aeronáutica, envolvendo militares das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Natal, Recife, Fortaleza, Paraíba, Goiás, Porto Alegre e de Santa Catarina. O evento se realizou no último final de semana, no Cassazum.

Foram três dias de Programações Festivas, dentre elas, passeio em vários pontos turísticos de Belém, estendendo-se até a ilha do Cumbu e domingo aconteceu o encerramento com almoço, sorteios de brindes, discursos de agradecimento, apresentação do especialista em Personal Dance, professor Vitor Carvalho, atendendo a convite da presidente do Cassazum, Heloísa Helena, que proporcionou em alguns minutos momentos inesquecíveis para as esposas dos militares que participaram do evento através de danças de vários ritmos, sobretudo o carimbó.

O local da programação de encerramento aconteceu no salão nobre da agremiação militar, cedido gentilmente pela presidência do clube, na pessoa da Suboficial de Aeronáutica Heloísa Helena Ferreira da Costa, com respaldo do vice-presidente, Suboficial Messias Oliveira, o qual parabenizou a organização do Encontro de Turma da Escola de Especialistas da Aeronáutica, pois, segundo ele, foi magnífico e o clube ofertou um barril de chopp para os militares visitantes.

Os coordenadores responsáveis direto em trazerem esse evento para Belém foram Ronaldo Cardoso (Coordenador-Geral), Armando Couto, Robson Rodrigues, Hamilton Melo e Ben Hur Sinchak.

A presidente do Cassazum, Heloísa Helena, recebeu dos visitantes militares uma salva de palmas em ceder o salão nobre com ar-refrigerado e pelo apoio dos funcionários que proporcionaram o melhor do clube durante o decorrer da programação militar e desejou um retorno feliz as suas cidades.

No próximo ano, o Trigésimo Encontro dos Especialistas Targetas Amarela acontecerá na cidade de Fortaleza.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar