Belém sedia hoje a IV Jornada Jurídica & Seminário de Direito Desportivo

Acontece amanhã, quarta-feira, 19, em Belém, a IV Jornada Jurídica & Seminário de Direito Desportivo, sob a responsabilidade da Federação Paraense de Futebol (FPF), em parceria com a Faculdade Integrada de Advocacia da Amazônia – Finama. O principal objetivo do evento esportivo é resgatar a qualificação de pessoas que vivem do futebol e desportistas que admiram a modalidade, já que haverá temas de suma importância destinados exclusivamente ao futebol, argumenta advogado André Cavalcante, vice-presidente da FPF e Coordenador-Geral da IV Jornada Jurídica e Seminário de Direito Desportivo. O evento ocorrerá a partir das 16 horas, no Hotel Grand Mercure.

Os três palestrantes do Seminário de Direito Desportivo Finama/FPF são o Dr.Wladimy Camargo, relator da Comissão de Juristas do Senado Federal para a elaboração do anteprojeto da Lei Geral do Esporte/2016; Dr. Bichara Abidão Neto, referência na Advocacia Desportiva e membro da Academia Brasileira de Direito Desportivo e o Dr. Andrei Kampff, jornalista e advogado, criador do portal ” Lei em Campo” e colunista do site UOL.

A IV Jornada Jurídica da Finama & Seminário de Direito Desportivo Finama/FPF será de muita importância para pessoas vinculadas ao futebol, pois esses três palestrantes são mestres nos assuntos pautados do seminário. “Todas diretrizes foram adotadas e esperamos contar com as pessoas que fazem e praticam o futebol; nós, da FPF, e a Finama/FPF teremos o prazer de recepcioná-los com entusiasmo”, disse André Cavalcante, Diretor Jurídico e vice-presidente da Federação Paraense de Futebol.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar