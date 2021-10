Belém sedia o Fórum Mundial de Bioeconomia

Belém vai sediar o Fórum Mundial de Bioeconomia (WCBEF) de segunda (18) a quarta-feira (20). Pela primeira vez, o evento ocorre fora da Europa, em específico da cidade de origem, Ruka, na Finlândia. O evento terá expositores que reúne diversas marcas e produtos ligadas à bioeconomia.

Com uma ampla diversidade de recursos naturais, aliada à utilização de novas tecnologias, os amazônidas empregam um novo conceito sobre bioeconomia, com o propósito de criar produtos e serviços mais sustentáveis. O Pará tem forte potencial para desenvolver esse segmento, com um papel inclusivo e de mobilidade social.

A abertura de cerimônia de abertura irá contar com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho e os governadores da Amazônia Legal.

Durante o ato, Helder realizará a assinatura do Edital de PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse, para concessão de Áreas Estaduais para proteção, e comercialização de créditos de carbono; Assinatura do primeiro contrato de crédito para produtores da bioeconomia – Banpará bio; Assinatura do decreto da Estratégia de bioeconomia do estado do Pará.

Serviço

Abertura do Fórum Mundial de Bioeconomia (WCBEF), nesta segunda-feira, 18, a partir de 8h30. Evento segue até quarta, 20, às 18h. Local: Estação das Docas – Galpão 3. Endereço: Avenida Marechal Hermes, S/N. Campina.

Fonte: G1 PA — Belém