Belém sedia pela primeira vez o Congresso Brasileiro de Alfabetização

O Congresso Brasileiro de Alfabetização (Conbalf) tem pela primeira vez como sede o Norte do Brasil. Em sua sexta edição, que encerra nesta sexta-feira, 18, o encontro está sendo realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), tendo como tema “Alfabetização e Democracia: o direito à leitura e à escrita”.

O evento é referência no campo dos debates sobre alfabetização no Brasil. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), participou da mesa de abertura e da palestra que abordou o tema “ Alfabetização e democracia: políticas públicas e o diálogo com redes e sistemas de ensino”.

A secretária municipal de Educação, Araceli Lemos, apresentou aos participantes os trabalhos que a gestão municipal tem executado no processo de alfabetização, em Belém.

“Contar com esse espaço em um congresso nacional sobre alfabetização, sendo a primeira edição na região Norte, é um momento ímpar. Principalmente, com o prefeito Edmilson Rodrigues à frente do Executivo municipal, um professor com uma experiência concreta de alfabetização, tanto no sentido do reforço à alfabetização nas séries iniciais, como na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai)”, destacou a gestora.

Ela disse, ainda, que “nesse sentido, temos um plano municipal de alfabetização e para mostrar nossa experiência nesse congresso nacional, é honroso para todos nós que fazemos a rede municipal de educação”.

Representatividade – A coordenadora-geral de Alfabetização, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), Maria do Socorro Alencar Nunes, esteve presente e frisou a importância do evento estar sendo realizado em nossa capital.

“Realizar o VI Conbalf em Belém é de suma importância pelo que a Amazônia representa, pelos desafios que a educação enfrenta principalmente no Norte e Nordeste brasileiro. Então, chegar à Amazônia é chegar em um Brasil mais profundo com debates, temas e discussões que se não fosse este evento não chegariam aqui com essa participação no Norte pela primeira vez”, afirmou Maria.

Rede municipal – A diretora Lucelina Lima, da Escola Municipal Venuzina Marinho de Souza, trabalha com a Educação Infantil e ressaltou que o diálogo de alfabetização é fundamental dos primeiros anos da educação, até os ciclos da educação da Ejai.

“É Maravilho pois temos oportunidade de dialogar sobre politicas públicas, que são de fato a chave para fortalecer e estreitar os laços do educador com o processo de alfabetização. Isso contribui com a nossa formação docente e um estímulo para estudar cada vez mais , conhecendo leis e buscando fortalecer esse processo de ensino-aprendizagem no espaço escolar”, relatou Lucelina.

Congresso – O Congresso é organizado pela Associação Brasileira de Alfabetização (Abalf), em parceria com 20 universidades de todas as regiões do Brasil, tendo a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Instituto de Ciências da Educação, a anfitriã desta edição do evento.

A programação conta com conferências, palestras, mesas redondas, lançamento de livros, exposição de materiais didáticos e apresentações de trabalhos. Saiba mais sobre o evento e a programação completa aqui.

Texto: Leandro Muller

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom Semec