Belém sediará a 3ª edição do Mercado das Indústrias Criativas Brasileiras promovida pelo governo federal

A Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), será parceira na realização da 3ª edição do Mercado das Indústrias Criativas Brasileiras (MICBR23), que será realizado em Belém, no período de 8 a 12 de novembro. Os ajustes finais foram garantidos durante reunião entre a diretoria executiva da Codem e governo federal, realizada nesta sexta-feira, 25, em Belém.

Uma delegação formada por técnicas da Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Cultura da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura apresentou o projeto do MINCBR23.

“A gente sai daqui com uma parceria bem formatada para realização durante o MICBR das cozinhas-shows”, informa a diretora de Desenvolvimento Econômico da Cultura, Andréa Guimarães.

As cozinhas-shows no MICBR são eventos onde os pratos são finalizados na frente dos clientes no momento de servir. Andréa Guimarães ressalta, que será disponibilizado também durante o evento um espaço para a realização de uma feira criativa com produtos orgânicos da região.

Gastronomia

Também ficou acertado que o MICBR terá participação no Festival Gastronomia das Ilhas, realizado pela Prefeitura de Belém na edição prevista para nos dias 11 e 12 de novembro, na ilha do Combu. “Para nós do Ministério da Cultura a reunião foi muito produtiva. O MINCBR23 vai trazer para Belém cerca de 600 empreendedores, destes, pelo menos 100 compradores estrangeiros e um público participante estimado em aproximadamente 5 mil pessoas”, anunciou Andréa Guimarães.

Segundo o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa da Silva, Belém será uma grande anfitriã do MINCBR23, que é uma plataforma que movimenta a economia criativa de diversos setores do Brasil.

“O governo federal compreende que temos a expertise para ajudar a organizar neste evento internacional. Nesta reunião foi formatado em uma perspectiva de melhor atuação, que valorize não só a nossa gastronomia, mas os produtos locais, as produtoras, o artesanato, toda a cadeia da gastronomia será valorizada e ficará exposta para apreciação de todos os participantes deste grande evento”, afirmou Lélio Costa.

Infraestrutura

Segundo Lélio, a prefeitura de Belém empreende esforços para melhorar a infraestrutura da cidade em torno da gastronomia com novas obras de construção, reforma e requalificação de equipamentos públicos, como o Boulevard da Gastronomia, que será inaugurado ainda este ano, o Mercado de São Brás, Complexo do Ver-O-Peso, Mercado de Ferro Francisco Bolonha, além da implantação da Via dos Mercadores, em 2024, nome de uma das primeiras ruas de Belém, hoje denominadas João Alfredo e Santo Antônio.

O MICBR é um megaevento de negócios, que reúne empresas e empreendedores dos setores culturais e criativos do Brasil e de outros países. A iniciativa é uma ação conjunta entre o Ministério da Cultura e Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI) e busca parcerias com a Prefeitura de Belém, por meio da Codem, com apoio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Belémtur.

Selo da Unesco – Desde 2015 Belém possui o selo de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), se tornando referência mundial em gastronomia.

Belém é a única da Amazônia a obter o selo da Unesco. O Brasil possui quatro cidades brasileiras de gastronomia criativa: Belém, Florianópolis, Parati e Belo Horizonte. Belém tem uma das culinárias mais ricas e originais do país, que tem raízes indígenas e possui influências portuguesa e africana. Possui um caráter nativo com ingredientes baseados na fauna e flora amazônicas.

