Belém segue vacinando a população ao longo desta semana

A Prefeitura de Belém disponibiliza ao longo desta semana a vacina contra a covid-19 e as vacinas de rotina. A novidade é que a vacina da Pfizer Baby volta a ser ofertada na capital.

O imunizante estará disponível para aplicação da 1ª dose em crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias, com comorbidades (mediante apresentação de laudo médico), assim como para a 2ª dose de crianças na faixa etária supracitada, que já iniciaram esquema com esta vacina.



A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), órgão responsável pela distribuição da vacinação na capital paraense, reforça que a vacina começou a ser distribuída na sexta-feira, 3, para as seguintes unidades: UMS Fátima, UMS Icoaraci, UMS Tapanã, UMS Cremação, UMS Condor, UMS Guamá, UMS Terra Firme, UMS Jurunas e UMS Portal da Amazônia.

Segundo a Sesma, até esta segunda-feira a vacina estará completamente distribuídas nas demais unidades de saúde do município.



A vacina Corononavac também estará disponível esta semana, exclusivamente, para a 2ª dose das crianças de 3 a 4 anos de idade.



Já a Pfizer Adulto segue disponível para iniciar ou completar esquema vacinal, bem como realizar doses de reforço do público a partir dos 12 anos de idade. A vacina estará disponível de segunda, 6, a sexta-feira, 10, em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h, e nas instituições parceiras em horários distintos.



A Sesma informa também que ainda não recebeu novas doses da Pfizer Pediatrica.



Rotina

Nas salas de vacinação do município estão disponíveis também os mais diversos tipos de imunizantes, que fazem parte do calendário da vacinação de rotina. A Sesma informa que os imunizantes estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde durante o ano inteiro de 2023, com todas as vacinas de rotina para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, no horário de 8h às 17h.



A Sesma ressalta, ainda, que a vacina contra Meningite (Meningocócica C) está liberada para toda a população ao longo deste mês.



O calendário de vacinação de rotina apresenta também o procedimento de avaliação quanto a faixas etárias e doses.



Serviço:

Documentos

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação.

Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas, precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição.

Locais de vacinação

– Unidades Básicas de Saúde: vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, no horário de 8h às 17h;

– No Hospital Geral do Exército: vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, horário de 9h às 12h;

– Hospital da Aeronáutica: vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, no horário de 8h às 11h e de 14h às 17h;

– Hospital Naval: vacina contra covid e vacinas do calendário de rotina, somente às terças e quintas-feiras, de 8h às 12h.

– Unifamaz: vacina contra covid e vacinas do calendário do adolescente, no horário de 9h às 17h; e

– Unama Alcindo Cacela e Uepa – José Bonifácio: apenas vacina contra covid, no horário de 9h às 17h.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus