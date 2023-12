Belém será a capital internacional da pesca e aquicultura a partir dos próximos três dias

A partir deste domingo (3) até a próxima terça-feira (5), Belém será a capital internacional da pesca e aquicultura. Mais de 80 especialistas do Brasil e de países que integram o território amazônico participarão do I IFC Amazônia – programação terá a realização de um congresso internacional de pesca e aquicultura além de apresentação de seminários temáticos e uma feira de negócios e tecnologia.

Até o momento foram registradas mais de 2.500 inscrições para participação da programação. O evento é uma realização do IFC Brasil – International Fish Congress & Fish Expo Brasil, tendo a Fundep (Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação) com co-realizadora.

A programação conta com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e será realizado a partir das 8h30 no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde os preparativos já estão na reta final.

A abertura oficial será às 18h deste domingo, mas, pela parte da manhã do mesmo dia, serão realizadas palestras com a participação de renomados representantes e especialistas do segmento pesqueiro e aquícola. A abertura dos trabalhos começa a partir das 9h e às 9h40, com a plenária principal sobre tendências e desafios para a produção e o consumo de pescado a nível mundial e o papel estratégico da aquicultura e pesca no desenvolvimento de uma Amazônia Próspera e Sustentável.

Outros temas que serão apresentados ainda no domingo são rastreabilidade e certificação e as novas exigências dos consumidores, bioeconomia e as oportunidades para a aquicultura e pesca na Amazônia, pegada de carbono e as oportunidades para a aquicultura, entre outros.

No evento, o secretário de desenvolvimento agropecuário e da pesca, Giovanni Queiroz e o diretor de pesca, Orlando Lobato, participarão das palestras acerca do tema pesca e aquicultura na próxima segunda-feira (4), pela manhã, durante o Seminário Internacional de Pesca e o Seminário Internacional de Aquicultura.

Queiroz, que estará na abertura oficial da programação, ressaltou que “o IFC será um momento para atrair um grande número de empresários que poderão investir na pesca e aquicultura da Amazônia. “Aqui temos um ambiente adequado ao seu desenvolvimento, possuímos todos os tipos de água – da doce à salgada e salobra – então o governo não poderia deixar de apoiar um evento formidável como esse e que vai mostrar o potencial do Pará para todo o Brasil e ao mundo”, frisou.

Show– Além dos estandes demonstrativos dos serviços ofertados pelas empresas e produtores que participarão da programação, o público vai poder acompanhar as receitas que serão preparadas ao vivo por renomados chefes no espaço denominado de Cozinha Show. No domingo, um dos produtos aquícolas que poderão ser degustados pelo público serão os pratos feitos com ostras. Representantes dos municípios do nordeste do Pará, que se destacam na produção, estarão apresentrando aos participantes as variadas receitas que podem ser feitas com o molusco. No Estado, entre os maiores produtores de ostras estão os municípios de Augusto Corrêa, Maracanã, Curuçá, Salinópolis e São Caetano de Odivelas.

Um outro destaque do Pará que será apresentado durante o “I IFC Amazônia” será o pirarucu, espécie que vai ser o “embaixador” da programação inédita na capital paraense. Na segunda-feira (4), às 14h40, o criador da espécie, Eduardo Arima, que tem uma propriedade em Benevides onde produz em cativeiro o pirarucu, será um dos palestrantes do Seminário Internacional de Aquicultura que explanará o tema “Sistemas de Produção, desafios tecnológicos e de mercado na produção de pirarucu, o gigante da Amazônia”.

No domingo, o chefe Wagner Vieira preparará no Cozinha Show o prato pirarucu defumado com legumes confitados, banana da terra moqueada e pesto de flor de Jambu. O chefe é co-fundador do Toró Gastronomia Sustentável. Ainda no dia 4 de dezembro, à tarde, o peixe também será a base do prato preparado pela “boeira” do Ver-o-Peso, Lucilene Gonçalves, que apresentará o prato denominado de “Peixe Marajoara com farofa de Pirarucu”.

Também terão destaques no evento os produtos paraenses que já receberam a Indicação Geográfica pelo Instituto Nacional da Propriedade Indistrial (INPI). Entre eles, a amêndoa de cacau de Tomé-Açu, o waraná e bastão de waraná (guaraná)Terra Indígena Andirá Maráu, o queijo do Marajó e a farinha de Bragança. “Teremos também produtores de potenciais produtos de futuras IGs, como chocolate da ilha do Combu, mel do nordeste Paraense e açaí do Pará, assim como o pirarucu, que não estará no mesmo espaço que os demais produtos, mas estará representado no evento”, anunciou a engenheira agrônoma da Sedap, Marcia Tagore, que é a coordenadora estadual do Fórum de IG e Marcas Coletivas.



Serviço – Toda a programação além da inscrição para participar da programação podem ser acessadas pelo endereço www.ifcamazonia.com.br

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgaçao