Belém tem expectativa para receber 150 mil mudas de plantio no município

A prefeitura de Belém, por meio da secretaria municipal do meio ambiente (Semma) realizou neste último sábado (11), um plantio com 43 mudas nas margens do Rio São Joaquim, no bairro da sacramenta em Belém.

A ação é uma referência ao dia 5 do mês de setembro em que é comemorado o dia da Amazonia, a iniciativa demostra o quanto é importante uma política publica que garanta o direito das pessoas viverem em uma cidade ecologicamente sustentável, além de permitir que todos exerçam sua cidadania por meio de espaços verdes de vivência na cidade.

A escolha para arborizar São Joaquim teve como objetivo evitar o assoreamento do canal com o plantio de espécies arbóreas, que reduzem o deslizamento de terras para o leito do canal.

O prefeito de Belém Edmilson Rodrigues participou da ação de plantio de mudas, junto com seu secretariado, moradores e líderes comunitários no local. Segundo dados do Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE), Belém tem 22,4 % de área arborizada. A meta da prefeitura de Belém é que seja plantado no município mais de 150 mil mudas tornando assim a capital mais verde e melhor para viver.

Foto: João Gomes