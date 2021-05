Belém tem o segundo edifício mais alto da Região Norte: saiba qual é

Um levantamento feito pela página Carto Maps – que trabalha com cartografia digital – identificou os edifícios mais altos de cada estado do Brasil, fazendo também um recorte por região e status de construção. A página usou dados dos sites emporis e skyscrapecity, além de diversas construtoras. O resultado ficou muito interessante e, em certa medida, surpreendente.

Belém, com os edifícios Village Moon e Village Sun, aparece em segundo lugar na lista da região norte. Apesar de ter os mesmos 40 andares do edifício Imperador do Lago, de Palmas – TO, o prédio paraense tem 120 metros, contra 137 metros do Tocantinense.

Quando o recorte é feito a nível de Brasil, percebemos que o mais alto já construído fica na região nordeste: É o Tour Geneve, que fica em João Pessoa – PB, com 51 andares e 182,30 metros de altura.

Porém, este posto deve ser ultrapassado pelo edifício One Tower, que fica em Balneário Camboriú – SC, com 70 andares e 290 metros, entretanto, ainda em fase de construção.

Veja o infográfico feito pela página:

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel