Belém terá esquema especial de segurança durante o carnaval na capital e distritos

Com a “Operação Carnaval de Todas as Cores”, a Prefeitura de Belém definiu um plano estratégico de segurança para as festividades de carnaval na capital e nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro. O esquema especial de segurança, executado pela Guarda Municipal de Belém, tem início nesta sexta-feira, 9, e segue até o dia 14 de fevereiro.

Durante os seis dias de folia a GMB vai empregar 785 guardas municipais dos grupamentos Operacional, Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e os motopatrulheiros da Ronda da Capital (Rondac) além de motos e viaturas, com o objetivo de proporcionar segurança e tranquilidade nos corredores de folia e nos bairros.Tanto em Belém quanto nos distritos, a instituição atuará integrada com as outras forças de segurança e em diversas frentes, tais como a proteção ao patrimônio público, atendimento a mulheres, idosos, adolescentes, membros da comunidade LGBTQIA+ ou qualquer outra vítima de abuso e violência durante a folia, com patrulhamento ostensivo e preventivo e garantia da execução de serviços públicos.O inspetor-geral Joel Monteiro enfatiza o compromisso da Guarda Municipal em colaborar com a segurança do Carnaval Belém de Todas as Cores, para que a folia seja um sucesso, mantendo a paz e a ordem pública. “Temos uma Guarda Municipal qualificada e um planejamento bem elaborado com o efetivo distribuído nos principais pontos de realização do carnaval. Ou seja, estamos prontos para proporcionar um carnaval seguro”, afirma Joel Monteiro. IcoaraciAs atividades de segurança no Circuito Icoaraci Folia, na Rua 15 de Agosto, iniciam na noite desta sexta-feira, 9, e seguem até o dia 14. Já nos dias 11, 12,13 e 14 de fevereiro, a GMB segue para a ilha de Outeiro onde o efetivo vai atuar durante a passagem dos blocos que saem pelas ruas do distrito.MosqueiroNo sábado, 10, a GMB reforça o efetivo da inspetoria da ilha para garantir a segurança de toda a programação carnavalesca. Além do aumento de agentes e viaturas, Mosqueiro contará com o ônibus de videomonitoramento da corporação funcionando 24h no caramanchão do Chapéu Virado, em parceria com o Centro Integrado de Operações – Ciop.BelémEm Belém, a Guarda Municipal vai atuar no Circuito Mangueirosa, que será realizado de 11 a 14 de fevereiro no complexo Ver-o-Rio, das 14h às 22h.