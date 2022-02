Belém terá ponto facultativo na segunda e terça-feira gordas, além da quarta-feira de Cinzas

A Prefeitura Municipal de Belém informou, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém – Fumbel, que não haverá nenhuma manifestação carnavalesca na capital paraense no sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira gordos, que representam os dias do Carnaval. Apesar do cancelamento dos eventos oficiais, será ponto facultativo na segunda, 28, terça, 1º e quarta-feira de Cinzas, 2 em Belém.



Os eventos particulares podem acontecer, desde que sejam respeitadas as regras de prevenção contra a covid-19. O carnaval de rua de Belém foi cancelado oficialmente pela Prefeitura em novembro do ano passado, em função dos efeitos da pandemia do novo coronavíurus que ainda não acabou e que tem exigido avanços na campanha de vacinação contra a infecção, inclusive, já com o início da segunda dose de vacinação em crianças de 5 a 11 anos, nesta segunda-feira, 21.

O carnaval foi adiado em Belém e em vários municípios do interior do Estado, onde a tradição da folia atrai milhares de turistas, casos de Cametá, Vigia de Nazaré, São Caetano de Odivelas, Castanhal, Marabá e outros.



De acordo com as informações da Prefeitura de Belém, a cidade terá dias de carnaval para que as pessoas descansem, fiquem em casa ou façam suas programações em família ou com amigos, desde que não seja na rua, para evitar aglomerações. Até mesmo as brincadeiras com os chamados “mascarados” ou “sujos” estão proibidas na rua, posto que acabam ajundanto pessoas e consequente aglomeração.

Os órgãos de segurança do Estado e da Prefeitura estarão nas ruas fazendo a fiscalização a fim de que as determinações sejam cumpridas.

Imagem: Rede Pará