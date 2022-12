Belém terá programação natalina na Batista Campos e Portal da Amazônia neste sábado, 17

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), promove na noite do próximo sábado, 17, uma programação cultural especial de Natal.

O evento ocorrerá em dois pontos da capital: na Praça Batista Campos e no Portal da Amazônia. A população vai poder desfrutar do clima natalino com apresentações de coral, shows, teatro e muito mais.

No dia 7 deste mês de dezembro, a Prefeitura Municipal concluiu a decoração e iluminação natalina de vários trechos da cidade, incluindo a praça Batista Campos, um dos locais da programação de natal municipal.

A programação começa a partir das 19h e a entrada é gratuita.

Confira as atrações:

Praça Batista Campos

19h – Pastorinha Filhas de Sion

20h30 – Coral Cynthia Charone

22h – Coro Musical de Belém – Combel

Portal da Amazônia

19h – Cia Atorres de Teatro “Um Natal Muito Especial”

20h30 – Coral Som de Júbilo

22h – Banda da Guarda Municipal de Belém



Texto: Lorena do Couto

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Seurb