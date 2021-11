Belém terá um final de semana comum, mas com chuvas à tarte e à noite

Sem Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves e sem Museu Paraense Emílio Goeldi, o cidadão belenense e sua família têm, nesse fim de semana, dias comuns, com as opções de lazer no Parque Ambiental do Estado, no bairro do Curió Utinga; Porto Futuro e Ver-o-Rio, no bairro do Reduto; Estação das Docas e Escadinha do Cais, no centro comercial (Bairro da Campina); Praças Batista Campos e da República, além do Portal da Amazônia, shoppings e Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans). A recomendação é que o lazer seja aproveitado todo no período da manhã deste sábado, 06, o de amanhã, domingo, 07, posto que a previsão de chuvas nos períodos da tarde e da noite seguem segundo o Instituto Nacional de Meterologia.



De acordo com as previsões, o mês de novembro terá altas temperaturas, diluídas com momentos de pancadas de chuvas que podem ocorrer de tarde ou de noite, o que, alías, vem se registrando ao longo de 2021.

Outra opção de lazer e que é muito frequentada pelo belenense e turistas, é a tradicioal feira de secos e molhados, com arte, música, e uma série de novidades na Praça da República, que acontece todos os domingos, onde, inclusive, ocorre doação de animais como gatos e cães, teatro ao ar livre, vendas de livros usados, CDS, LPs, bijuterias, confecções etc.



Muitas pessoas correm para a Praça da República para verificarem o que há de novidade, para soltarem as crianças a brincar, fazer selfies, ver pessoas, encontrar os amigos. Um final de semana comum, mas com muita alegria e criatividade e que já está de leque aberto para quem não quer só ficar em casa a ver o tempo passar.

É também um dia de movimentação da economia, com geração de renda. Então, é aproveitar.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar