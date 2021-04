Belém vacina pessoas com comorbidades e síndrome de Down contra a Covid-19

Pessoas com comorbidades e com síndrome de Down serão vacinados contra Covid-19 a partir desta quinta (29) em Belém.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) anunciou nesta terça (27) a próxima etapa do calendário vacinal na cidade.

De acordo com a Sesma, as pessoas com comorbidade são as que possuem duas ou mais doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doença renal, entre outras.

Os primeiros a serem vacinados serão os renais crônicos, que são cerca de 800 pessoas em Belém e também pessoas com síndrome de Down, um grupo que tem por volta de 500 pessoas na capital paraense.

A vacinação deve continuar até sábado (1º). A faixa etária que deve receber a vacinação será de 18 a 59 anos, segundo a Sema. A vacinação para atender outras comorbidades será anunciada mais adiante pela Sesma.

Para vacinar, é necessário apresentar um laudo médico, RG, CPF e comprovante de residência.

O público alvo dessa etapa deve ser imunizada com 3 mil doses que foram repassadas pelo Governo do Estado na última sexta-feira (23).

Quem perdeu alguma etapa anterior, e ainda não tomou a primeira ou a segunda dose da vacina, ainda poderá comparecer a um dos pontos de vacinação.

Também na sexta (30), pessoas em situação de rua serão imunizadas nos abrigos da Prefeitura e do Estado. São cerca de 400 cidadãos que receberão a primeira dose da vacina.

Confira os pontos de vacinação: