Belém vacina pessoas com comorbidades nascidas entre 1977 e 1974 esta sexta (14)

Nesta sexta-feira (14) a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) faz a primeira convocação à vacinação contra a covid-19 para as pessoas com 22 tipos de comorbidades e moradoras da capital, nascidas entre 1977 e 1974. A vacinação ocorre em 18 pontos de vacinação, das 9h às 17h.

No sábado (15), os postos de vacinação de Belém atenderão pessoas com comorbidades nascidas entre 1979 e 1978 (1ª chamada) que moram na capital.

Nesta quinta-feira (13), a movimentação nos 18 pontos da campanha de vacinação contra a covid-19 esteve tranquila na capital. O foco era a imunização de pessoas com comorbidades nascidas entre os anos de 1970 e 1973 (1ª chamada).

Segunda chamada para nascidos de 1962 a 1969



Nesta sexta (14) e sábado (15), a Sesma também faz mais uma concocação para as pessoas com comorbidades nascidas entre os anos de 1962 a 1969 (2ª chamada).

Entre os últimos de 5 e 9 de maio, a Secretaria conseguiu avançar a imunização da primeira dose nas pessoas com 22 comorbidades em oito anos: imunizou 14.040 delas, nascidas desde 1962 até 1969, com o primeiro lote de vacina da Pfizer, que chegou em Belém no último dia 3. Porém, nesse tempo, cerca de cinco mil pessoas, por alguma razão, perderam a vacinação. Agora, elas terão mais uma oportunidade.

A cidade já recebeu dois lotes da vacina da Pfizer – um no último dia 3, com 14.040 doses, e outro no dia 11 de maio, com 37.440 doses. O governo Pará é quem recebe o lote e repassa à Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). O envio é feito pelo Ministério da Saúde.

Apenas 2 mil das 10 mil grávidas e puérperas foram à vacinação



Em Belém, na quarta (12) ocorreu a chamada para a primeira dose de imunizante contra a covid-19 oferecida a grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independente de comorbidade.

Porém, a movimentação foi abaixo do esperado pela Prefeitura de Belém. A expectativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), era vacinar 10 mil mulheres grávidas e puérperas com imunizante da Pfizer, mas apenas 2.056 delas compareceram. Agora, elas devem aguardar a segunda chamada pela Sesma. A previsão é que ela aconteça nas próximas duas semanas. Tudo vai depender da chegada de mais vacinas.

Desde que a Prefeitura de Belém começou a Campanha de Imunização contra a covid-19, dia 20 de janeiro de 2021, 462 mil doses de vacina foram aplicadas no município. Delas 272 mil são primeiras doses e 190 mil segundas doses.

Documentos necessários



Além de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém, é necessário levar uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade, gestação ou puerpério, pois a cópia será retida no ponto de vacinação.

Calendário de Vacinação



– Sexta (14/5): pessoas com comorbidades nascidas entre 1977 e 1974 (1ª chamada).

– Sábado (15/5): pessoas com comorbidades nascidas entre 1979 e 1978 (1ª chamada).

– De sexta (14/5) a sábado (15/5): pessoas com comorbidades nascidas de 1962 a 1969 (2ª chamada).

Critérios de Comorbidade



1. Arritmias cardíacas (com importância clínica e/ou cardiopatia associada: fibrilação e flutter atriais; e outras).

2. Câncer.

3. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo).

4. Cardiopatias congênitas no adulto (Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico).

5. Cirrose hepática.

6. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar (Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária)

7. Diabetes mellitus.

8. Doença cerebrovascular (Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular).

9. Doença renal crônica (Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica).

10. Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas (Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos).

11. Hemoglobinopatias graves (Doença falciforme e talassemia maior).

12. Hipertensão arterial estágio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade).

13. Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade).

14. Hipertensão Arterial Resistente (HAR). Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos.

15. Imunossuprimidos (indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias).

16. Insuficiência cardíaca.

17. Miocardiopatias e pericardiopatias (miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática).

18. Obesidade mórbida (Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40).

19. Pneumopatias crônicas graves (doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).

20. Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados (portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência).

21. Síndromes coronarianas (síndromes coronarianas crônicas: angina pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós infarto agudo do miocárdio).

22. Valvopatias (lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico, estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras).

Locais de vacinação, das 8h às 17h



1. Cassazum. Entrada pelo estacionamento lateral na Trav. Perebebuí;

2. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

3. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

4. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

5. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789;

6. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

7. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, Guamá;

8. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51;

9. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honorato Filgueiras. Trav. Siqueira Mendes;

10. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila;

11. Mosqueiro. Unidade Básica de Saúde Baía do Sol. Av. Beira Mar;

12. Outeiro. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição;

13. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

14. UEPA – CCBS (Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde), Tv. Perebebuí, 2623 15. UEPA – Escola de Enfermagem. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

18. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá, Mirante do Rio). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

