Belém vacina pessoas com síndrome de Down e com comorbidades nesta quinta, 29

De acordo com o calendário de vacinação divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, começa a vacinação contra a covid-19 nos moradores da cidade de Belém que se enquadrem nos grupos abaixo relacionados e, nos respectivos pontos de vacinação:

1 – Síndrome de Down (preferencialmente Apae Generalíssimo Deodoro)

2 – Renais crônicos e transplantados (preferencialmente Unama Alcindo Cacela)

3 – Esclerose Lateral Amiotrófica, Esclerose Múltipla e Fibrose cística (preferencialmente Mangueirinho e UFPA Mirante do Rio, no campus Guamá)

Para serem imunizados, é preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS, Comprovante de residência de Belém e cópia de laudo ou receita médica, que será retido no ponto de vacinação.

Idosos, que moram em Belém, e que por qualquer motivo não tenham sido vacinados, podem procurar os pontos de vacinação para receber a dose do imunizante, preferencialmente no Manguerinho e UFPA (Mirante do Rio).

Ainda segundo a Secretaria, no dia 10 de maio estarão abertos todos os pontos de vacinação para as primeiras e segundas doses de idosos que ainda não tenham sido vacinados. Os idosos com data de retorno para maio ou junho deverão comparecer nos pontos de vacinação nas respectivas datas agendadas.

Os demais grupos prioritários devem aguardar as informações relacionadas às próximas etapas.