Belém vai ficar toda luminosa para compor o Círio de Nazaré 2021

A cidade de Belém terá iluminação temática para compor a festa do círio de Nazaré 2021, vários pontos da cidade vão receber elementos decorativos e luminosos em diversos formatos e cores, que deixarão a cidade mais linda.

Na Avenida Visconde de Souza Franco com Marechal Hermes a imagem gigante luminosa de Nossa Senhora, com 20 metros de altura e 11 metros de largura, já está sendo montada desde a semana passada, com previsão de inauguração na sexta-feira (8), a imagem terá várias lâmpadas de LED que formara o manto da santa.

O público terá uma surpresa este ano na iluminação da doca, a imagem vai estar em um dispositivo rotacional, fazendo um movimento giratório, como se estivesse abençoando o público que transita pelo local.

A Praça dos Estivadores, na Praça da República e no Largo do Redondo vão receber adereços em formato de estrela cadente, cometa, santa iluminada, figura luminosa em forma da palavra Círio, figura luminosa em forma de conjunto de notas musicais, figura luminosa em forma de anjo e figura luminosa em forma de Sagrada Família.

Já na Praça Santuário de Nazaré terá um grande túnel iluminado, onde uma imagem da santa construída com lâmpadas de LED na entrada da praça e figuras luminosas em formato de santa e anjo nos postes.

O distrito de Icoaraci também irá compor uma iluminação temática para o Círio na Orla e no trapiche com inauguração prevista para quinta-feira(7) de outubro.

Confira a programação de inauguração da iluminação temática do Círio de Nazaré:

05 de outubro – Inauguração da iluminação da Praça Santuário de Nazaré.

06 de outubro – Inauguração da iluminação do percurso do Círio

07 de outubro – Inauguração da iluminação do Distrito de Icoaraci.

08 de outubro – Inauguração da iluminação da Avenida Doca de Souza Franco.

Foto: Madson Souza

Jornalista: Marina Moreira