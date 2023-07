Belém vai sediar, em novembro, o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, reunindo toda a cadeia da cultura

A cidade de Belém vai receber, entre os dias 8 e 12 de novembro, mais um grande evento nacional e internacional: o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), realização do Ministério da Cultura (MinC) que reúne toda a cadeia produtiva da cultura do Brasil e promove a geração de emprego e renda por meio da economia criativa.

E na tarde dessa terça-feira, 18, em encontro no Gabinete Municipal, o secretário-adjunto do MinC, Cassius Rosa, fez, pessoalmente, o convite para participação no evento ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Brasil, Mercosul e Europa

O MICBR será realizado no Hangar-Convenções e Feiras da Amazônia, entre os dias 8 e 12 de novembro, e vai funcionar como uma feira de negócios da cultura, reunindo países do Mercosul e Europa. E, principalmente, a cadeia produtiva da cultura brasileira, como artesanato, circo, audiovisual, culinária, patrimônio cultural e arquitetônico, moda, entre outros.

O evento terá shows, palestras, cozinha-show e outras atrações. O prefeito Edmilson Rodrigues destacou o fato de Belém estar tão requisitada para grandes eventos. “É um privilégio para nós receber mais este evento. É um legado antecipado que a COP nos traz, já proporcionando impactos na cidade”.

Também participaram da reunião nessa terça-feira o chefe de Gabinete do MinC, Francisco Guerreiro, e a presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Inês Silveira.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus