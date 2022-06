Belém volta a ser roda de tráfico, mas PRF apreende R$ 50 milhões em cocaína

Um carregamento de 273 quilos de cocaína avaliado em R$50 milhões, foi apreendido por agentes da Polícia Federal nesta sexta-feira, 03). A apreensão se registrou durante fiscalização de rotina à altura do quilômetro 17 da Rodovia BR-316, em Benevides, município localizado na Região Metropolitana de Belém.

A droga foi encontrada em um compartimento falso na cabine de uma carreta, com placa de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso e estava divida em tabletes de aproximadamente 1kg, segundo informaram policiais federais que participaram da operação.

Ainda segundo a PF, o motorista do veículo de carga disse ter recebido cerca de R$ 5 mil para transportar a droga a partir de um porto no distrito de Outeiro, em Belém.

Durante a fiscalização no veículo, a polícia utilizou um dos cães de faro do Grupo de Operações com Cães (GOC) para auxiliar na localização de drogas.

Conforme informações da PF, o condutor do veículo de carga foi preso em flagrante com a droga e deve ser enquadrado por crime de tráfico de entorpecentes, que não prevê fiança.

Imagem: Ascom/PRF