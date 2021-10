Belémtur dá suporte aos turistas que chegam à capital paraense no período da quadra nazarena

Turista “é a pessoa que viaja para recrear-se”, ou seja, para se divertir e sentir felicidade. Estes são alguns dos significados encontrados no dicionário on-line de língua portuguesa. Mas para além da diversão, o turista também pode visitar uma localidade para vivenciar a fé, como a Festa da Rainha da Amazônia, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Para recepcionar os 30 mil turistas, estimados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur), está com quatro pontos de apoio na cidade, o chamado Centro de Atendimento aos Turistas (CAT).

O Solar da Beira, localizado no complexo do Ver-O-Peso, o Ver-O- Rio, Terminal Hidroviário Ruy Barata e a Agência Distrital de Mosqueiro estão com estandes e diversos técnicos da Belémtur, para passar informações, como, por exemplo, sobre locais para almoçar que contemplem a gastronomia paraense, principais pontos do centro histórico da cidade e sobre como chegar às 39 Ilhas da capital paraense, além de outras informações.

A Ilha do Combu – É bastante procurada pelos visitantes que chegam à cidade das mangueiras. “Nós orientamos sobre os restaurantes na ilha, os que funcionam de frente para Belém e os que funcionam dentro da Ilha, os furos”, explica o técnico da Belémtur no Terminal Hidroviário Ruy Barata, Eide Carvalho

As festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizado todo segundo domingo de outubro, começaram no último dia 05 e seguirá até o dia 24 de outubro, seguindo todos protocoloa sanitários de enfretamento ao Coronavírus. Este período da quadra nazarena reúne uma extensa programação de celebrações eucarísticas, com sacerdotes convidados de outras regiões do Brasil. Esse momento de fé é propício para congregar com familiares e amigos, muitos vindos de outras localidades. “O Círio de Nazaré é um evento religioso importantíssimo. O Círio, sem dúvida nenhuma, é o principal tipo de turismo que existe em Belém”, afirmou o coordenador da Belémtur, André Cunha.

Pensando nas pesssoas que vêm para vivenciar o Círio, a Belemtur oferece todo o suporte necessário ao visitante com informações e folder com os principais pontos turísticos e o mapa da cidade.

“Hoje nós temos quatro Centros de Atendimentos aos Turistas (CATs). Temos o CAT no Complexo do Ver-o-Peso, Solar da Beira, Terminal Hidroviário Ruy Barata (Praça Princesa Isabel) e na Ilha de Mosqueiro. É um ponto de apoio ao turista, no qual ele recebe informações da nossa Belém, como informações sobre a gastronomia. E a gastronomia complementa muito bem o nosso turismo religioso, porque Belém é uma das poucas cidades do Brasil que tem um título concedido pela Unesco de Cidade Criativa da Gastronomia”, ressaltou André Cunha.

A advogada Rosa Scheiber, 60 anos, veio da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pela terceira vez a Belém, mas é a primeira vez que visita a cidade no período do Círio. “Sou apaixonada por essa terra, pelo povo e pela hospitalidade calorosa. Eu sempre tive muita vontade de vir no período do Círio e dessa vez tive a oportunidade. E eu fiquei mais encantada com a fé”, contou a advogada que aproveitou a estadia para conhecer a Ilha do Combu, acompanhada da filha, Aline Schreiber, e do genro Pedro Petra, ambos moradores do município de Marabá. “Solicitei à técnica da Belémtur informações pra chegar à Ilha do Combu. A moça foi super gentil”, disse.

Ao chegar ao CAT, o turista, depois de receber informações, responde algumas perguntas sobre o que ele gostaria de encontrar na cidade. De acordo com a Belémtur, essas informações serão sistematizadas, para articular projetos e ações nesse sentindo, visando melhorar a cada ano a recepção do vistante à cidade das mangueiras.

A jornalista Lúcia Lemos, do Rio de Janeiro, chegou à Belém há uma semana, com o roteiro de passeio programado para o centro histórico da cidade e a Basílica Santuário. “Eu fui à Basílica Santuário e fiquei muito impressionada e nunca vi nada igual. Eu já visitei várias cidades brasileiras e fora do Brasil e não tinha visto nada igual. É linda!”, enfatizou. A jornalista sempre acompanhou esse período da quadra nazarena pelas mídias sociais. “É impressionante o quanto a fé transforma uma cidade. Vivemos ainda um momento de pandemia, que isso tem que ser respeitado, mas eu tô muito feliz em ver que da cidade volta, aos poucos, à vida, mas com todos os cuidados”, expôs.

Serviço – Os técnicos que auxiliam os visitantes sempre estão identificados com a camisa e crachá da Belémtur nos estandes, que, durante e após o período da quadra nazarena, estão localizados no complexo do Ver-O-Peso, Solar Beira, no Boulevard Castilhos França (segunda a sabado); Terminal Hidroviário Ruy Barata, bairro da Condor, Av. Bernardo Sayão (todos os dias); Complexo Turístico do Ver-o-Rio (tarde/noite todos dias), bairro Umarizal, Av. Marechal Hermes; Agência Distrital de Mosqueiro (segunda a sábado), bairro da Vila, Rua 15 de Novembro.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira