Belémtur irá ministrar palestra no maior evento turístico do Norte

Nesta quinta-feira (5) começa a 10ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), considerada por especialistas como o maior evento turístico da Região Norte.

A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belémtur), irá participar do evento, na qual irá ministrar uma palestra na sexta-feira (6) as 11h30, baseada no tema “Potencialidades Turísticas de Belém”, a ministrante será a diretora de Turismo da Belémtur, Ana Santiago, que revelará á plateia, no Teatro Maria Sylvia Nunes, sobre o potencial Turístico da capital paraense, incluindo a região das ilhas.

Com a i inciativa do Governo do Estado terá como tema este ano “Turismo Inteligente: Conexões e Experiencias Sustentáveis”, sendo Santarém, o município escolhido como ‘destino anfitrião’.

A Feira Internacional vai ocorrer durante quatro dias, com extensa programação técnica e cultural, com mais de 50 expositores, workshops, paines de debates, palestras, shows com convidados reconhecidos internacionalmente e atrações musicais, além de profissionais como o jornalista Chico José de Brito, com mais de 40 anos de carreira e dezenas de trabalho exibido do Globo Reporter, sendo 12 delas somente na Amazônia, na qual abordara o tema sobre “Comunicação e Turismo”.

Serviço

10ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA)

Abertura: 05 de maio das 18h as 19h

Data: 05 a 08 de maio de 2022

Horário: a partir das 10h30 (exceto no dia da abertura que será as 18h)

Local: Estação das Docas

Foto: Jader Paes / Ag.Pará – Arquivo