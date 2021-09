Belemtur promove capacitação para barqueiros da ilha do Combu

Jéssica Nascimento e Rafael Trindade Costa ganham a vida transportando turistas e moradores da ilha do Combu, diariamente, especialmente, nos finais de semana e dias feriados.

Os dois se juntaram a outros 28 barqueiros, que fazem o transporte de visitantes da ilha pelo rio e furos do Combu, para receberem capacitação promovida pela Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur) na terça-feira, 14 e nesta quarta,15. A formação objetiva instruir os profissionais no melhor atendimento aos turistas que visitam o local e na segurança em transportes hidroviários.

Jéssica atua como barqueira há três anos na ilha do Combu e vê a capacitação como algo bom, pois acredita que é preciso aprender a tratar os turistas adequadamente para se sentiam acolhidos e voltem.

A barqueira conta que Prefeitura de Belém já realizou melhorias para a ilha, como é o caso da entrega do novo terminal hidroviário de Belém Rui Barata, localizado na praça Princesa Isabel, onde ocorre a travessia de Belém para a ilha do Combu.

Qualificação e atualização

A diretora de Planejamento da Belemtur, Sâmia Torres, informa que essa capacitação é necessária para que os barqueiros atendam melhor os participantes do Circuito Gastronômico, uma programação de iniciativa da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), que busca fomentar a gastronomia da região, prevista para o mês de outubro deste ano.

O treinamento dos barqueiros foi realizado em parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), Capitania dos Portos e Marinha do Brasil. Os representantes das duas instituições deram orientações para os barqueiros sobre segurança no transporte fluvial.

Já a capacitação sobre atendimento ao turista foi viabilizada pelo professor do curso de administração da Universidade da Amazônia (Unama), Mário César Carvalho, que é parceiro da ação.

“Nesses dois dias abordamos a excelência no atendimento ao turista, desde a forma de tratamento, passando pelos recursos humanos. Estamos acolhendo, formando essas pessoas, para podermos gerar bons anfitriões dentro da experiência do turismo”, conta Mário César.

O barqueiro Rafael Trindade Costa, atua no ofício há quinze anos. Ele enfatizou que é muito bom ver a ilha e os profissionais lembrados pela prefeitura, que trouxe capacitação para gente. É bom também ver que o turismo aqui vem crescendo cada dia mais”.

Selo de Qualidade

Após a formação, todos os barqueiros participantes receberam o Selo de Qualidade de Turismo, que atesta que aqueles profissionais foram capacitados pela Prefeitura de Belém. Ações como essa realizada pela Belemtur na ilha do Combu buscam profissionalizar os agentes de turismo local para fomentar o turismo na cidade de Belém e incentivar a economia e a produção locais.

Com isso, a Prefeitura Municipal de Belém busca avançar com o objetivo de tornar a capital paraense, com suas ilhas e distritos, uma das principais cidades turísticas do norte do Brasil.

