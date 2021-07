Belenenses aproveitam o domingo para tomar vacina contra a gripe na praça Batista Campos

“Quanto mais vacinas para a prevenção de doenças, melhor! Sou a favor de todas as vacinas que forem necessárias para a garantia da saúde”, enfatizou Helena Lúcia, uma das centenas de pessoas que aproveitaram o domingo, 18, para tomar a vacina contra o vírus influenza (H1N1) na praça Batista Campos. A segunda edição do “Vacinaço” da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ocorreu para ampliar a cobertura vacinal na capital, após a recomendação do Ministério da Saúde para que todas as pessoas acima de 6 meses sejam imunizadas.

Vírus sazonal – A influenza ou gripe é uma infecção viral respiratória febril aguda, altamente contagiosa e que afeta indivíduos de todas as faixas etárias. Por isso é importante tomar a vacina contra a gripe. “A influenza é causada por um vírus sazonal, então as pessoas precisam se proteger, pois ele pode causar uma síndrome gripal tão grave quanto a Covid-19”, explicou o chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Sesma, Anderson Herculano, que explicou a estratégia para atrair as pessoas da praça. “O vacinaço é para estimular e conscientizar as pessoas para a vacinação e estamos tendo uma grande adesão. Estamos trabalhando para ampliar a ação para outros bairros, não só no centro”.

Coletividade – Pode parecer uma atitude individual, em que cada pessoa vai até o posto de saúde e “toma vacina quem quer”, mas para Thiago Pamplona o ato de vacinar é também pensar na coletividade. “Tomar a vacina é importante para um bem coletivo, para diminuir os sintomas, caso seja infectado. A ação aqui na praça foi tranquila e bem rápida”, contou. As vacinas oferecem uma proteção para cada pessoa, mas a coletividade se beneficia, se tiver um número elevado de pessoas se vacinando e chegando mais perto da imunidade geral.

Como duas campanhas de vacinação, da gripe e da Covid-19, estão ocorrendo ao mesmo tempo, a recomendação é para que a vacinação contra a Covid-19 seja priorizada. Quem tomou a vacina contra o novo coronavírus deve aguardar um intervalo de 14 dias. Já quem teve Covid-19 ou síndrome gripal deve esperar 30 dias para tomar a vacina da gripe.

A Sesma reforça que quem perdeu o “Vacinaço” na praça Batista Campos pode buscar a imunização contra influenza, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, em 57 salas de vacina da rede municipal de saúde da capital.

Texto: Madson Sousa

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa