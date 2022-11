Bell da Resenha apresenta os clássicos mais ecléticos no Bloco Fica Comigo no Maranhão

O cantor Bell da Resenha promete levar os clássicos do forró e da swingueira para a festa que acontecerá na praça central do município de Luís Domingues, no estado do Maranhão, no sábado 17 de setembro de 2022. A apresentação começará a partir das 18h e não tem hora para acabar.

Sobre a sua apresentação deste sábado, Bell adianta ao público que será um evento marcante e com muita animação: “O público pode esperar um show bem animado, dançante com repertório atualizado, tornando o nosso sábado inesquecível”, afirma o cantor sobre seu show.

O musico paraense, promete trazer no repertório muito forró, cantando grandes sucessos de artistas da cena musical atual no Brasil, como: de Zé vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião, dentre outros. Na swingueira, muito Léo Santana, Tony Salles e Xanddy relembrando hits que marcaram gerações.

Apresentando uma cenografia com muita swingueira, o show acontecerá na cidade de Luís Domingues, para o grande publico local, e contará com o talento de Bell da Resenha além da sua bela voz.

“Participei de todas as etapas da produção, das escolhas de repertório e figurino e de muitos outros detalhes dos bastidores. Apesar de toda a correria, é um processo gratificante, porque é muito importante estar por dentro de tudo que está acontecendo em um projeto do porte deste show, a onde preciso entregar a minha identidade como artista para as pessoas”

Certamente a noite promete bastante emoção, canções de qualidade e mais uma grande performance de Bell da Resenha. Vale a pena conferir!