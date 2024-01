Belo Monte bate recorde de geração no horário de pico de consumo de energia do país

A usina hidrelétrica Belo Monte, no Pará, bateu o recorde de sua Geração Máxima no horário de pico de consumo do país, nesse mês, mesmo com o efeito do El Niño na região Norte. Entre 19:30h e 21:40h de sexta-feira (12) a usina produziu 4.278 MW, sincronizando oito unidades geradoras e registrando a Geração Média de energia limpa de 1.386 MW. Esse recorde equivale ao atendimento de 22.850 milhões de pessoas, evitando o acionamento de térmicas, que emitiriam cerca de 1.260 toneladas de CO2 na atmosfera.

A necessidade de amenizar o calor altera, significativamente, o comportamento da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) e o efeito disso é o conhecido pico de consumo. Nesse período crítico, o país tem necessitado de 91.232 MW por dia. Na comparação com o ano passado, durante o mesmo período, a demanda nacional, nesse intervalo foi em média de 70.827 MW.

Belo Monte vem sendo fundamental, porque além de evitar o acionamento de térmicas, possibilita o equilíbrio com outras fontes de energia intermitentes, sobretudo à noite, quando não há produção de energia solar. A usina contribui ainda para o armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, reduzindo a demanda sobre elas.

Imagem: Divulgação