Belo Monte compensou a emissão de CO2 equivalente ao consumo de um ano de energia

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, emitiu 1.653 mil certificados de energia renovável (I-RECs), em pouco mais de um ano. Para se ter uma ideia, essa quantidade é suficiente para neutralizar o consumo de energia elétrica médio anual de 826 mil residências brasileiras, equivalente a soma de todos os domicílios registrados em Belém, Altamira e Vitória do Xingu, onde a usina está instalada, e nos outros 10 municípios de atuação direta e indireta do empreendimento. O cálculo foi feito com base nos dados divulgados recentemente pelo Censo 2022 (IBGE).



Além de Altamira e Vitória do Xingu, os municípios de abrangência direta da usina são: Anapu, Senador José Porfírio e Brasil Novo. A compensação também equivale ao consumo nas casas dos sete municípios de influência indireta do empreendimento: Pacajá, Placas, Porto de Moz, São Félix do Xingu, Gurupá, Uruará e Medicilândia.

Só no ano passado a Companhia negociou cerca de 840 mil I-RECs. Este ano, até o mês de julho, a Norte Energia já havia comercializado 813 mil certificados, sendo 145 mil certificados para unidades consumidoras em países da América Latina e para a Austrália. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o meio ambiente e contribui com a política ESG de clientes que queiram neutralizar suas emissões de carbono, independentemente do porte de consumo.

O International REC Standard (I-REC) é um sistema global que possibilita o comércio de certificados de energia renovável. Por meio da sua plataforma, empresas podem garantir que a energia que consomem seja proveniente de fontes renováveis e, portanto, limpa.



Para ganhar o direito de transacionar os certificados, a empresa que deseja se tornar emissora precisa passar por um ciclo de certificação antes de aderir ao código I-REC. Inicialmente, a empresa deve apresentar informações detalhadas sobre o seu empreendimento e passar por uma auditoria documental pelo emissor local. No Brasil, o emissor local é o Instituto Totum.

“A mudança do clima preocupa tanto as empresas quanto os consumidores. Por isso, ao longo dos anos, a responsabilidade socioambiental vem se tornando um importante elemento para a imagem das mesmas”, destacou Daniel Araujo Carneiro, Superintendente de Comercialização da Norte Energia.



Dessa forma, usar energias renováveis é, além de uma forma de contribuir para a redução das emissões de GEE na atmosfera, uma maneira de agregar valor ao seu produto ou serviço. Ao adquirir I-RECs, as empresas podem neutralizar as emissões de Escopo 2 (emissões indiretas pelo consumo de energia) de seus Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa, no âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol.

Imagens: Divulgação