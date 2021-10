Bem demais! Pela Série B, Remo lança campanha contra a importunação sexual nos estádios

Uniforme da equipe terá símbolo da iniciativa na partida contra o Coritiba nesta segunda-feira, dia 4, pela 28ª rodada da Segundona do Brasileiro: “Assediador, o Baenão não é espaço pra ti!”

O Remo lançou uma campanha, em parceria com a Polícia Militar do Pará, contra a importunação sexual nos estádios. O símbolo da iniciativa estará no uniforme da equipe azulina na partida contra o Coritiba desta segunda-feira, dia 4, a partir das 20h, no Baenão, pela 28ª rodada da Série B.

Haverá também adesivos espalhados por todo o estádio, além de uma mensagem para a torcida que for ao jogo, que será transmitida no telão. Uma faixa será exposta para adesão ao movimento.

Hoje o Clube do Remo, em parceria com a Polícia Militar do Pará, lança uma campanha contra a importunação sexual dentro dos estádios.



Assediador, o Baenão não é espaço pra ti! 🚫#OReiDaAmazonia #BrasileiraoSerieB #REMxCOR pic.twitter.com/zeaCIXq4Lt — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) October 4, 2021

A campanha visa acabar com o assédio às mulheres, principalmente nos estádios, espaço no qual o público feminino tem crescido cada vez mais. Contudo, elas ainda sofrem com algum tipo de constrangimento, infelizmente.

A ação também busca informar às mulheres quais são os direitos que elas têm e onde devem recorrer em caso de alguma ocorrência. É importante frisar que as mulheres merecem respeito não só nos estádios, mas também em qualquer que seja o ambiente.

Esse será o segundo jogo do Remo com torcida na Segundona do Brasileiro, após a liberação da CBF para o retorno do público. Com a autorização dos órgãos locais para até 30% da capacidade, o Baenão deve receber cerca de 4 mil pessoas no jogo desta segunda-feira.

Importunação sexual, denuncie!

Qualquer toques sem consentimento, esbarrões com intenções maliciosas, falas em relação à vestimenta da mulher, palavras que diminua a imagem ou até de cunho sexual, olhares insistentes, piadas ou xingamentos, enfim, é definido como importunação.

A Leia n° 13.718/2018 prevê pena entre 1 e 5 anos de prisão para quem cometer o crime, podendo ser aumentada em caso de agravantes.

Em dias de eventos esportivos nos estádios, a denúncia pode ser feita diretamente à Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia de Eventos, que realiza a segurança dos jogos. Mesmo que você não seja vítima, não fique parado caso veja algum caso de importunação sexual. Denuncie!

