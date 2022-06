Beneficiários de Belém começam a receber carteira de habilitação dentro do CNH Pai D’Égua

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou nesta segunda-feira (06) a entrega de Carteiras Nacionais de Habilitação emitidas no âmbito do Programa Social CNH Pai D’Égua para beneficiários de Belém. De posse do documento, os condutores poderão se candidatar a vagas no mercado de trabalho que exigem a habilitação. Criado em 2021 pelo governo do Estado, o programa objetiva oferecer oportunidades de melhorar a renda de pessoas de baixa renda a partir do acesso à CNH de forma gratuita.

Os beneficiários foram recebidos na sede do órgão pela diretora-geral, Renata Coelho, que destacou a importância do programa. “Estamos felizes por chegar neste momento de entrega, concretizando o compromisso assumido pelo governo no primeiro ano do programa, e acreditando que esta CNH será um instrumento de transformação social na vida dos condutores”, reiterou a gestora.

Além da autoescola, todas as taxas são isentas para as pessoas matriculadas no programa. A entrega foi iniciada no último sábado (04), em Canaã dos Carajás (municípios da região Sudeste), e deve prosseguir nos próximos dias em todo o Estado, de acordo com o cronograma definido pelo Detran.

Expectativa – O eletricista Márcio Fernando Nascimento, morador do bairro do Jurunas, adicionou na CNH a categoria A. Feliz em receber a carteira, ele contou que com o documento poderá comprar uma motocicleta para melhorar a renda. “É muito gratificante ter chegado até aqui, conseguir esse documento sem custo. Tenho certeza que agora vou poder melhorar de trabalho e de vida”, afirmou.

Jéssyca Chagas mora no bairro do Mangueirão e está desempregada. Recentemente, se formou bombeira civil, e agora trocou para a categoria D. “Sou muito grata a todos por essa oportunidade, não só para a minha área, mas para outras que exigem essa CNH”, disse Jéssyca.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Detran