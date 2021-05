Beneficiários do Renda Pará 500, que perderam o prazo, têm até 4 de junho para o saque

Inscrita no Renda Pará, jovem não demorou para buscar o auxílio emergencial no Banpará, que até esta terça (25), pagou R$ 62,5 mi Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. ParáO programa de auxílio emergencial Renda Pará segue beneficiando as categorias de profissionais autônomos mais afetadas pela pandemia. Aqueles que ainda não tiveram a chance de sacar o benefício no valor de R$ 500, em cota única, durante o calendário oficial, poderão acessar os valores durante a prorrogação do prazo, até 4 de junho, próxima sexta-feira. Até a manhã desta terça-feira (25), 125.015 paraenses acessaram o benefício, o que totaliza um valor pago de R$ 62,5 milhões.

De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Carlos Ledo, o novo prazo foi estipulado justamente para garantir o acesso aqueles que, por algum motivo, não puderam ir a alguma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) nas datas estipuladas anteriormente.

“O governo do Estado pediu nossa atenção para os pacotes econômicos que beneficiam os profissionais autônomos, em diversas categorias, neste período ainda delicado de pandemia. Por isso, a prorrogação do prazo de liberação do benefício é essencial. Aqueles que não conseguiram realizar o saque do benefício dentro do calendário divulgado pelo Banpará, vão poder ir às agências até o dia 4 de junho. É uma forma de não prejudicar nenhum beneficiário e evitar possíveis aglomerações nas agências neste período”, reforça o gestor.

O Renda Pará 500 faz parte do pacote econômico e tributário, no valor de R$ 500 milhões, e tem contribuído com centenas de paraenses Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. ParáMaurício Azevedo, tem 24 anos, e atua como DJ. Nascido em dezembro, ele conseguiu fazer o saque na semana passada. “Esse benefício vai ajudar bastante a minha família. Eu trabalhava como DJ em festa quando tudo parou e por conta disso fiquei muito prejudicado. Como alternativa fiquei trabalhando como ajudante de pedreiro, mas não tinha como ajudar em casa”, relata.

O técnico de iluminação Gabriel Neves, 26 anos, também conseguiu ter acesso ao ‘Renda 500’ recentemente. “O atendimento está sendo rápido para nós, que estamos parados há nove meses, como é o meu caso, que trabalho com o ramo de aparelhagem e estou sem tocar em festa, pois tudo parou. É uma oportunidade para pagar as contas e para mim está sendo ótimo. Até o momento eu ainda estou trabalhando no ramo, mas fazendo apenas a iluminação de teatro e lives”, explica.

Sobre – O Renda Pará 500 faz parte do pacote econômico e tributário, no valor de R$ 500 milhões, que foi lançado pelo governo do Estado para conter os impactos da pandemia em vários segmentos do mercado de trabalho. Conforme as regras do programa, durante o atendimento são contempladas as seguintes categorias profissionais: instalador de som em aparelhagens, DJ (disc jockey), assistente de palco (roadie), operador de áudio, técnico de iluminação, músico intérprete; garçom, barbeiro, cabelereiro, esteticista, maquiador, manicure/pedicure, guia de turismo e educador físico.

De acordo com o Banpará, os beneficiários que ainda não conseguiram efetuar o saque do auxílio, no valor de R$ 500 reais, durante o calendário oficial, que finalizou no último dia 20 de maio, podem se dirigir a qualquer agência do Banpará no Estado para sacar o benefício financeiro até o novo prazo, que foi estipulado, até o dia 4 de junho de 2021.