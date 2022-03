Beneficiários do Renda Pará e do Reencontro com a Escola têm nova oportunidade de saque

A partir de hoje, o Banpará paga os benefícios a quem ainda não recebeu a partir de um cronograma unificado que leva em consideração a data de aniversário

Quem ainda não sacou um dos auxílios referentes aos programas “Renda Pará” e “Reencontro com a Escola”, nas agências do Banco do Estado do Pará (Banpará), terá nova oportunidade a partir desta quinta-feira (03). O cronograma unificado de repasses divulgado pelo Governo do Estado levará em consideração o mês de aniversário dos favorecidos.

03 de março – Nascidos em janeiro e fevereiro.

04 de março – Nascidos em março e abril.

07 de março – Nascidos em maio e junho.

08 de março – Nascidos em julho e agosto.

09 de março – Nascidos em setembro e outubro.

10 de março – Nascidos em novembro e dezembro.

RENDA PARÁ

O “Renda Pará” consiste em transferir recursos aos mais atingidos social e economicamente pela pandemia da Covid-19. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e operacionalizado pelo Banpará, foi instituída pela Lei 9.139/2020. Para consultar a lista de beneficiários basta acessar o site www.banpara.b.br (Renda Pará | Consulta).

Benefícios do “Reencontro com a Escola” exigem a apresentação de alguns documentos para serem liberados pelo BanparáFoto: Eliseu Dias / Ascom SeducREENCONTRO COM A ESCOLA

Já o programa “Reencontro com a Escola”, também criado pelo Executivo Estadual, busca estimular o retorno presencial dos alunos aos espaços de aprendizagem, combater a evasão escolar e incentivar novas matrículas para o ano letivo de 2022. O benefício é destinado a mais de 595 mil estudantes que foram matriculados na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), em 2021.

No total, estão sendo investidos neste benefício R$ 108 milhões com recursos provenientes do Tesouro Estadual. Para 121 mil alunos concluintes do Ensino Médio (3ª série), o valor disponibilizado tem sido de R$ 500,00. Já os 474 mil que frequentam os demais anos, séries e modalidades de educacionais a quantia concedida é R$100,00.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, afirmou que este é um incentivo para o retorno presencial às escolas e também para fomentar a economia. “Esta é uma iniciativa muito importante, para que a gente possa de fato trazer esses alunos para dentro das salas de aula. Portanto, pedimos que os beneficiários fiquem atentos ao cronograma, para que possam ir e resgatar aquilo que é seu por direito”, enfatizou a titular da Seduc.

SERVIÇO

O horário de funcionamento das agências do Banpará, de segunda a sexta-feira, é das 9h às 15h (Belém) e das 9h às 14h (demais municípios do interior do estado). Para o saque do “Renda Pará”, será necessário apresentar o comprovante de imunização contra a Covid-19 quando for receber a quantia.

Já a retirada do benefício educacional vai ser autorizada mediante a apresentação de alguns documentos comprobatórios: declaração de matrícula expedida no site da Seduc; documento oficial com foto (Carteira de Trabalho, RG ou CNH) e comprovante de vacinação contra a Covid-19 (exigido para maiores de 12 anos). Vale ressaltar que alunos com idades inferiores a 18 anos, os pais ou responsáveis devem apresentar o CPF durante o atendimento bancário para que o pagamento seja liberado.

Texto: Vinícius Leal (Ascom/Seduc)Por Governo do Pará (SECOM)