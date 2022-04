Benevides abandonada

A cidade de Benevides está deixando bastante a desejar. Apesar de uma operação tapa-buraco em meio a tantas chuvas, há buracos por quase todas as vias da sede do município, além de sujeira. Os munícipes, que amam a cidade, dizem que há carestia e que o atendimento bancário também é bastante precário, com enormes filas. Pedem ao poder público que procure olhar a cidade com mais carinho, afinal, trata-se de um município localizado em área privilegiada na Grande Belém.