Benevides assina termo de cooperação técnica para transporte coletivo metropolitano

Para solucionar a questão do transporte público de Benevides, a prefeita Luziane Solon assinou o Termo de Cooperação Técnica com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob e o município de Belém para realizarem o planejamento, gerenciamento, controle e fiscalização dos serviços realizados entre os dois municípios. A assinatura aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, 02.

A Secretaria Municipal de Defesa Social, Transporte e Trânsito (Semdestran) coordenará todos os trabalhos técnicos relacionados ao transporte, onde constituirá uma Comissão que irá realizar estudos, levantamentos, pesquisas e atividades, visando um serviço de transporte público metropolitano de qualidade.

O Termo prevê a realização de pesquisas visando à melhoria do serviço de transporte, bem como a qualificação de agentes municipais, por meio de cursos, além de outras ações estabelecidas em 19 cláusulas do termo de cooperação. O convênio terá a duração de 4 anos.

Benevides é o terceiro município em linha reta da Rodovia BR-316 a integrar a região da Grande Belém.

Imagem: Ascom/PMB