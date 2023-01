Benevides é 1º Lugar no Pará na Atenção Primária à Saúde

Pela segunda vez consecutiva, Benevides fica em 1º lugar no Estado na atenção primária à saúde, segundo o relatório do Ministério da Saúde, divulgado no dia 24, vigência de 2022. Este trabalho está diretamente relacionado às condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, onde a gestão pública assume o compromisso de proporcionar saúde, educação e assistência social de qualidade, contribuindo com a melhoria de vida da população.



Além disso, há o acompanhamento às famílias que participam do programa, o que contribui para o resultado final da avaliação, que é realizada duas vezes ao ano, um no primeiro e outra no segundo semestre, e nas duas avaliações de 2022, o município ficou em 1º lugar no Estado do Pará.



Esta classificação é resultado de uma série de ações de investimentos que a prefeitura vem realizando desde o início da gestão, como a requalificação das unidades de saúde, oferecendo mais conforto e qualidade nos serviços aos pacientes, além da qualificação e valorização dos servidores. Benevides também conseguiu aumentar o número de famílias beneficiadas pelo programa, foram mais de 12.500, um aumento de 80,27% em relação ao anos anteriores.

As ações de saúde do auxílio incluem a realização do pré-natal pelas gestantes, acompanhamento do estado nutricional infantil e vacinação das crianças, quando há nas famílias mulheres com idade entre 14 e 44 anos, e crianças menores de 7 anos, elas deverão ser assistidas por uma equipe de saúda da família, agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas, que ofertarão estes serviços que cumprem o compromisso da gestão com a população, de garantir saúde de qualidade para todos.

Imagem: Divulgação