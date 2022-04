Benevides é contemplada com a maior entrega de títulos de terras do Pará

O município de Benevides recebeu na última segunda-feira (18), no ginásio municipal Nagib Salomão Solon, com a presença do governador Helder Barbalho, ao lado da prefeita do município; Luziane Solon, a maior entrega de títulos de terras do Pará. Ao todo, mais de 500 famílias de dois bairros foram beneficiadas.

A parceria entre a prefeitura de Benevides e o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), deu início a ação que durou cerca de três meses, visitando todas as casas dos dois bairros contemplados. A Iterpa realizou todo o monitoramento, estudo técnico e cadastro das famílias dos bairros Madre Tereza e das Flores.

Segundo o portal da Prefeitura de Benevides, o Morador do Bairro das flores, Willy Costa, que foi contemplado pelo benefício de receber a posse das terras, declara que esse era um sonho da família: “Esse era o sonho da minha mãe desde que ela adquiriu nosso imóvel. Lutamos muito para conseguir o título de terra, mas sem sucesso. Agora, nessa grande parceria da Prefeitura de Benevides com o Governo do Pará, finalmente temos o documento em mãos”.

Ainda segundo o portal, a prefeita Luziane, explica que o projeto continua avançando para outros bairros, e que as equipes continuam realizando cadastros de mais famílias, para que em seguida, sejam contempladas com o benefício. O Governador do Pará, Helder Barbalho, reflete sobre a ação: “Há famílias que esperaram por décadas para ter a segurança de que a terra é sua, que a casa lhe pertence. Festejo este momento na certeza de que cada vez mais estaremos trabalhando pela regularização fundiária para áreas rurais e urbanas”.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Portal Benevides

Fotos| Eloam Sousa/ Reprodução/ Divulgação Prefeitura de Benevides