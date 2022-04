Berço literário

O advogado e delegado de Polícia Civil aposentado Roberto Monteiro Pimentel está de bem com a vida, se dedicando ao Direito e também às letras. Trata-se de um grande escritor, com inúmeras crônicas de fantásticos enredos que tem publicado alguns de seus trabalhos no Recanto das Letras, a seção literária on-line. Pimentel já organiza uma coletânea para o lançamento de seu primeiro livro, com temas atuais, voltaos para a realidade paraense.