Berlinda do Círio de Nazaré pode virar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é considerado a maior festa religiosa do Brasil. O momento tem representatividade para o povo católico do Pará, envolve fé, devoção, gratidão e amor e é celebrado no segundo domingo de outubro, em Belém. Na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na manhã de terça-feira, 01, foi aprovado o projeto de lei nº 184/2022 que declara de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Pará a “Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré”. A proposta é de autoria do deputado Thiago Araújo.

A berlinda começou a ser utilizada no Círio a partir de 1882, por sugestão do Bispo Dom Macêdo Costa. Até então, a imagem era conduzida no colo pelo capelão do palácio do governo, como era tradição desde o primeiro Círio, em um palanquim, uma espécie de liteira fechada presa a um varal levado no ombro por quatro ou seis homens, veículo comumente utilizado à época por pessoas abastadas e autoridades.

A partir da utilização da berlinda, puxada por cavalos, a imagem passou a ser levada sozinha. Em de 1885, foi introduzida a corda. No ano de 1926, entre as diversas mudanças sugeridas pelo então Arcebispo de Belém, Dom João Irineu Joffily, a berlinda foi substituída por um andor e assim permaneceu até o Círio de 1930, quando retornou. A berlinda atual é a quinta da história. Foi confeccionada em 1964, pelo escultor João Pinto. Ela tem estilo barroco e foi produzida em cedro vermelho. Conforme a tradição é ornamentada com flores naturais, sendo utilizada no Círio e na trasladação. Para as demais romarias oficiais são utilizadas berlindas menores e mais simples, com exceção à Romaria das Crianças e à Procissão da Festa, quando é utilizado o nicho onde a imagem era colocada no presbitério da Basílica (tradição que permaneceu desde a entronização da imagem original até o Concílio Vaticano II), colocado em um andor com rodas.

No Recírio, a imagem é levada em um andor nos ombros. Em 2012, a berlinda passou por uma reestruturação, quando foi inserida uma nova cobertura de folhas de ouro. A reforma envolveu também a implantação de um moderno sistema de iluminação em fibra ótica, com luz branca no interior, representando a paz e a pureza de Nossa Senhora, e amarela na parte exterior realçando os detalhes da estrutura. Todos os anos, antes do Círio, a berlinda passa por pequenos reparos.

“A relação entre a Berlinda e os devotos é muito forte, muitas pessoas envolvem promessas que são cumpridas durante o acompanhamento da procissão, onde as mesmas acompanham todo o trajeto. Diante do que é o Círio de Nazaré, é importante que essa proposição seja declara de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial para o Pará”, diz a justificativa do projeto.

