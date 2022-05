Betarzo Band realiza show no Teatro Maria Sylvia Nunes

Betarzo Band, banda instrumental de sucesso na internet e nos palcos de Belém, realiza show no dia 19 de maio, nos palcos do majestoso Teatro Maria Sylvia Nunes, onde vai levar o seu famoso rock ao Festival Regional de Rock Instrumental, evento que é dentro do estilo em que atuam. O objetivo do show vai ser para disseminar e popularizar a música instrumental entre o público paraense.

“Um dia desses sonhávamos em ter uma banda instrumental, onde pudéssemos tocar nossos instrumentos que tanto amamos, mas sabíamos que esse não era um estilo muito popular no Pará, mas olha só que virada de mesa, hoje estamos nos preparando para um show que valoriza e incentiva esse tipo de música, isso nos dá um gás para seguirmos em frente que é muito essencial, vamos eternizar essa oportunidade”, comenta Rebeca Betarzo, violinista da banda.

Com o objetivo de levar a música clássica e instrumental a um patamar de popularidade, a artista paraense que domina o violino, Rebeca Betarzo, começou a manusear seu instrumento musical com maestria, quando ainda era uma criança. Sempre encantada pela música nas suas diversas formas, a jovem acredita que toda essa influência tenha vindo da sua mãe.

“Ela me conta até hoje, que durante toda a gravidez, colocava música para eu ouvir, e eu reagia, com chutes e movimentos que a faziam imaginar que eu estava gostando e acredito que estava mesmo, por que hoje não me vejo sem ela na minha vida, a música é o meu oxigênio”, explica a cantora.

A Betarzo Band conquistou o ápice da sua vida enquanto banda instrumental paraense ao longo do período de isolamento social causado pela pandemia da covid-19, onde a banda percebeu que a sua atuação na internet ganhava cada vez mais força, pelo advento e disseminação dos artistas e suas produções estarem sendo voltadas para a internet.

“Foi uma oportunidade que vimos de crescer mesmo em meio às dificuldades impostas, então focamos na nossa produção, com equipamentos novos, efeitos, edições e iluminação que deram um verdadeiro salto de visualizações nos nossos produtos”, explica a artista.

Atualmente, a Betarzo Band atua como banda que se apresenta dentro do circuito cultural paraense, ao realizarem shows em bares, pubs, eventos sociais públicos e particulares pela capital e interiores paraenses. As oportunidades de tocar fora do estado já são uma realidade, pois a banda possui um público consolidado no país e no mundo, graças a sua atuação na internet.

“Quando voltamos para nos apresentar presencialmente, ali diante do público, a energia de estar de volta foi contagiante, a galera reconhecia já as nossas músicas, os covers, e embalavam a noite ao nosso som, foi uma das sensações mais incríveis que já presenciamos”, recorda Rebeca.

A marca registrada da banda é tocar dentro do estilo do rock instrumental, que leva multidões à loucura. A atual formação da Betarzo Band é composta por Rebeca Betarzo que é violinista, Rayssa Tiger que atua na guitarra, Ruth Saldanha na bateria e Isaque Ibra no baixo. “Vamos representar a música instrumental nesse festival que tem como objetivo disseminar a beleza dessa forma de fazer música”, conclui Rayssa Tiger ao falar sobre a participação da banda no show.