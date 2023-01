“Betinho Sousa e banda do Fofó do” já começaram seu ensaio para fazer a animação nos bailes e nos bloco de carnaval em Belém e no interior do Estado. O cantor está muito feliz com a voltas desses eventos carnavalescos, depois de dois anos parados em razão da pandemia. “Estamos ansiosos em reencontrar o público numa grande festa de alegria”!

Foto: Divulgação